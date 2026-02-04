Україна в топ-6: Цимбал і Тарасюк створили сенсацію в Шушені, вразивши снайперською точністю

Тріумфальний старт та стрілецький виклик Цимбала

Програма першого дня змагань у норвезькому Шушені продовжилася одиночною змішаною естафетою. Українську команду представив досвідчений Богдан Цимбал у парі з молодою Тетяною Тарасюк.

Для Богдана цей старт став дебютним у дисципліні в поточному сезоні, тоді як Тетяна раніше вже демонструвала успіхи в синглміксті на юніорському рівні.

Початок гонки видався валідольним: на першому етапі Цимбал припустився п’яти хиб, проте за рахунок швидкої роботи на дистанції зумів передати естафету лідером разом із представниками Австрії.

Феноменальна точність Тарасюк

Головною героїнею української команди стала Тетяна Тарасюк.

На другому етапі спортсменка продемонструвала ідеальну роботу на вогневих рубежах, не використавши жодного додаткового патрона.

Попри певне сповільнення швидкості на трасі, її влучність дозволила команді триматися серед лідерів на шостій позиції.

На своєму другому колі Богдан Цимбал використав ще три запасні патрони, що дозволило Україні піднятися на один щабель вище - до п’ятого місця.

Фініш у шістці найсильніших

Заключний етап знову підтвердив залізну витримку Тарасюк. Біатлоністка вдруге поспіль відстрілялася "в нуль", закривши всі мішені без помилок.

Хоча на останніх метрах дистанції Тетяна поступилася однією позицією ходом, український тандем успішно фінішував на підсумковому шостому місці.

Перемогу у змаганнях святкувала збірна Франції, яка сьогодні оформила золотий дубль. Другу сходинку посіла Австрія, а бронзові нагороди дісталися Швеції.

Кубок IBU. Шушен. Одиночна змішана естафета. Результати:

Франція (0+4) 41:07.5 Австрія (0+7) +20.9 Швеція (2+13) +48.7

...

6. Україна (0+8) +1:40.5

Нагадаємо, що в класичній змішаній естафеті, яка відбулася раніше того ж дня, збірна України зупинилася за крок до медалей, посівши четверте місце.