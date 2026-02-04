Украина в топ-6: Цымбал и Тарасюк сотворили сенсацию в Шушене, поразив снайперской точностью

Триумфальный старт и стрелковый вызов Цымбала

Программа первого дня соревнований в норвежском Шушене продолжилась одиночной смешанной эстафетой. Украинскую команду представил опытный Богдан Цымбал в паре с молодой Татьяной Тарасюк.

Для Богдана этот старт стал дебютным в дисциплине в текущем сезоне, тогда как Татьяна ранее уже демонстрировала успехи в синглмиксте на юниорском уровне.

Начало гонки выдалось валидольным: на первом этапе Цымбал допустил пять промахов, однако за счет быстрой работы на дистанции сумел передать эстафету лидером вместе с представителями Австрии.

Феноменальная точность Тарасюк

Главной героиней украинской команды стала Татьяна Тарасюк.

На втором этапе спортсменка продемонстрировала идеальную работу на огневых рубежах, не использовав ни одного дополнительного патрона.

Несмотря на некоторое замедление скорости на трассе, ее точность позволила команде держаться среди лидеров на шестой позиции.

На своем втором круге Богдан Цымбал использовал еще три запасных патрона, что позволило Украине подняться на одну ступень выше - до пятого места.

Финиш в шестерке сильнейших

Заключительный этап вновь подтвердил железную выдержку Тарасюк. Биатлонистка второй раз подряд отстрелялась "в ноль", закрыв все мишени без ошибок.

Хотя на последних метрах дистанции Татьяна уступила одну позицию ходом, украинский тандем успешно финишировал на итоговом шестом месте.

Победу в соревнованиях праздновала сборная Франции, которая сегодня оформила золотой дубль. Вторую строчку заняла Австрия, а бронзовые награды достались Швеции.

Кубок IBU. Шушен. Одиночная смешанная эстафета. Результаты:

Франция (0+4) 41:07.5 Австрия (0+7) +20.9 Швеция (2+13) +48.7

...

6. Украина (0+8) +1:40.5

Напомним, что в классической смешанной эстафете, которая состоялась ранее в тот же день, сборная Украины остановилась в шаге от медалей, заняв четвертое место.