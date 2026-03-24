Україна – Швеція: матч розсудить "безжалісний" рефері з суперечливою історією для вітчизняних команд

Суворий португалець Пінейру

Головним арбітром зустрічі призначено 38-річного Жоау Пінейру з Португалії. Його манера суддівства не залишає місця для компромісів.

Лише в поточному сезоні рефері провів 30 матчів, у яких показав приголомшливу кількість карток – 151 жовту та 9 червоних. Така безжалісність змушує наших гравців бути максимально обережними в єдиноборствах, адже ціна видалення у матчі на виліт є занадто високою.

Талісман для збірних

Призначення Пінейру на ігри національних команд досі було для України виключно добрим знаком. Під його наглядом наші футболісти не втратили жодного очка, демонструючи високу результативність.

Він фіксував розгромну перемогу "синьо-жовтих" над вірменами (5:0) та надважливий виїзний тріумф у грі з албанцями (2:1) – в розіграшах Ліги Націй. А також судив історичний чвертьфінал молодіжного Євро-2023, у якому українці з камбеком здолали сильних французів (3:1).

Матчі збірних України за суддівства Жоау Пінейру:

2022 рік, Ліга націй. Вірменія – Україна – 0:5

2023 рік, Євро (U-21). Україна U-21 – Франція U-21 – 3:1

2024 рік. Ліга націй, Албанія – Україна – 1:2

З клубами – не все однозначно

Натомість для вітчизняних клубів цей рефері став серйозним випробуванням.

Після сенсаційного розгрому "Шахтарем" німецького "Лейпцига" (4:1) у Лізі чемпіонів у 2022-му, стосунки Пінейру з нашими клубами "зіпсувалися".

Саме він відпрацював на матчі плей-офф раунду Ліги конференцій-2023/24 у Стамбулі, де "Динамо" мінімально поступилося "Бешикташу" і достроково завершило єврокубковий похід.

А в останній зустрічі з "Шахтарем" проти італійської "Аталанти" у ЛЧ-2024/25 португалець продемонстрував свій фірмовий суворий стиль, не даючи донеччанам жодного шансу на агресивну гру у відповідь – 0:3.

Матчі українських клубів за суддівства Жоау Пінейру:

2020 рік, Ліга Європи. "Олександрія" – "Сент-Етьєн" – 2:2

2022 рік, Ліга чемпіонів. "РБ Лейпциг" – "Шахтар" – 1:4

2023 рік, Ліга конференцій. "Бешикташ" – "Динамо" – 1:0

2024 рік, Ліга чемпіонів. "Шахтар" – "Аталанта" – 0:3

Шлях на Мундіаль

Матч Україна – Швеція відбудеться у четвер, 26 березня в іспанській Валенсії. Початок гри – о 21:45 за київським часом.

Переможець поєдинку вийде у фінал кваліфікації, де зіграє з переможцем пари Польща – Албанія.