Украина - Швеция: матч рассудит "безжалостный" рефери с противоречивой историей для отечественных команд

Сборная Украины выходит на финишную прямую в борьбе за путевку на Мундиаль-2026. Стало известно, кто рассудит решающее противостояние подопечных Сергея Реброва против национальной команды Швеции в рамках полуфинала плей-офф квалификации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Главным арбитром встречи назначен 38-летний Жоау Пинейру из Португалии. Его манера судейства не оставляет места для компромиссов.
Только в текущем сезоне рефери провел 30 матчей, в которых показал потрясающее количество карточек - 151 желтую и 9 красных. Такая безжалостность заставляет наших игроков быть максимально осторожными в единоборствах, ведь цена удаления в матче на вылет слишком высока.
Назначение Пинейру на игры национальных команд до сих пор было для Украины исключительно добрым знаком. Под его наблюдением наши футболисты не потеряли ни одного очка, демонстрируя высокую результативность.
Он фиксировал разгромную победу "сине-желтых" над армянами (5:0) и важнейший выездной триумф в игре с албанцами (2:1) - в розыгрышах Лиги Наций. А также судил исторический четвертьфинал молодежного Евро-2023, в котором украинцы с камбэком одолели сильных французов (3:1).
Матчи сборных Украины при судействе Жоау Пинейру:
Зато для отечественных клубов этот рефери стал серьезным испытанием.
После сенсационного разгрома "Шахтером" немецкого "Лейпцига" (4:1) в Лиге чемпионов в 2022-м, отношения Пинейру с нашими клубами "испортились".
Именно он отработал на матче плей-офф раунда Лиги конференций-2023/24 в Стамбуле, где "Динамо" минимально уступило "Бешикташу" и досрочно завершило еврокубковый поход.
А в последней встрече с "Шахтером" против итальянской "Аталанты" в ЛЧ-2024/25 португалец продемонстрировал свой фирменный суровый стиль, не давая донетчанам ни единого шанса на агрессивную ответную игру - 0:3.
Матчи украинских клубов при судействе Жоау Пинейру:
Матч Украина - Швеция состоится в четверг, 26 марта в испанской Валенсии. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.
Победитель поединка выйдет в финал квалификации, где сыграет с победителем пары Польша - Албания.
