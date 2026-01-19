Україна програла третій матч поспіль на Євро-2026 з гандболу: "синьо-жовті" залишають турнір

Чоловіча збірна України з гандболу завершила груповий етап чемпіонату Європи-2026 поразкою від Чехії. Це третя невдача підряд для "синьо-жовтих", які вже достроково втратили шанси на вихід у плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Гра за третє місце

До зустрічі з Чехією українська команда вже зазнала двох розгромних поразок: від Норвегії (22:39) та Франції (26:46). У цих поєдинках збірна України оновила антирекорди чемпіонатів Європи за кількістю пропущених м'ячів і різницею забитих та пропущених у матчі.

Наступний суперник України, Чехія, також розпочав турнір з двох поразок. Тож гра між командами фактично стала боротьбою за третє місце у групі C.

Деталі матчу

Збірна України відкрила рахунок вже на 35-й секунді після точного кидка Іллі Близнюка, а на другій хвилині капітан команди Захар Денисов подвоїв перевагу. До рахунку 9:9 команди йшли нога в ногу, проте після цього Чехія захопила ініціативу і до перерви відірвалась на три голи – 17:14.

Другий тайм розпочався з ривка чехів у чотири голи, і поступово їхня перевага зросла до дев'яти м'ячів. Підсумковий рахунок – 38:29 на користь Чехії.

Таким чином, "синьо-жовті" з трьома поразками в трьох матчах фінішували у своїй групі останніми.

Що означає поразка

Заключний тур визначив долю України у контексті кваліфікації на чемпіонат світу-2027.

Якщо б збірна посіла третє місце, вона могла б стартувати у відборі з другого раунду. Через четверте місце "синьо-жовті" почнуть боротьбу з першого етапу кваліфікації, де першим суперником стане Словаччина.