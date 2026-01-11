ua en ru
Футзальна збірна України вирушила на Євро-2026: склад, календар і очікування тренера

Неділя 11 січня 2026 19:22
Футзальна збірна України вирушила на Євро-2026: склад, календар і очікування тренера Фото: Національна збірна України (АФУ)
Автор: Андрій Костенко

Національна збірна України з футзалу вирушила на чемпіонат Європи-2026, який проходитиме з 21 січня до 7 лютого у Латвії, Литві та Словенії.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Збір у Польщі та секретний спаринг

Матчі групового раунду "синьо-жовті" проводитимуть у литовському Каунасі.

Але перед цим підопічні Олександра Косенка проведуть кількаденний навчально-тренувальний збір у польському Перемишлі. Завершальним етапом підготовки стане товариський матч проти Словенії, який відбудеться 17 січня.

Цей спаринг пройде в закритому форматі – без телевізійної трансляції.

Втрати в складі та повернення капітана

Головний тренер збірної України Олександр Косенко зізнався, що команда зазнала кадрових втрат напередодні чемпіонату Європи.

"На жаль, нам не допоможуть Ростислав Семенченко та Андрій Мельник – це ключові гравці. Проте ми маємо досвід виступів без них і будемо шукати оптимальні рішення", - цитує тренера прес-служба УАФ.

Водночас до складу повернувся капітан команди Петро Шотурма, який відновлюється після важкої травми.

"Петро поступово набирає форму. У нього великий досвід і майстерність, і я сподіваюся, що саме на Євро він вийде на свій пік", - додав Косенко.

Без недооцінки суперників

Наставник підкреслив, що попри нижчий рейтинг суперників на першому етапі (Чехія, Вірменія та Литва), українська команда налаштована максимально серйозно.

"Рейтинг – не головне. Приклад Казахстану, який не потрапив на Євро, це доводить. Усі команди готуються дуже ретельно, і на турнірі не буде прохідних матчів", – зазначив наставник збірної.

За словами тренера, завдання збірної України – боротися за перемогу в кожному матчі.

"Є хвилювання, але ми впевнені у своїх силах. Чемпіонат Європи – це турнір, до якого готуються роками, і ми маємо бути готовими саме зараз", - підсумував Косенко.

Хто потрапив до заявки збірної

До заявки команди увійшли 14 виконавців. Вісім з них представляють клуби вітчизняного чемпіонату, ще шестеро – легіонері, що захищають кольори клубів Польщі, Іспанії та Казахстану.

Склад збірної України

Воротарі:

  • Юрій Савенко ("Київ Футзал")
  • Олександр Сухов (ХІТ)
  • Іван Бєлімов ("Каспій", Казахстан)

Польові гравці:

  • Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Владислав Первєєв (усі – ХІТ)
  • Артем Фаренюк, Назар Швед, Данііл Абакшин (усі – "Євробус", Польща)
  • Петро Шотурма, Ілля Приходько (обидва – "Ураган")
  • Ігор Корсун ("Осасуна Магна", Іспанія)
  • Микола Микитюк ("Рібера Наварра", Іспанія)

Турнірний шлях України

"Синьо-жовті" на груповому етапі зіграють в групі В. Матчі пройдуть у Каунасі, на "Жальгіріс Арені".

Розклад матчів групового раунду (за київським часом):

  • 22 січня, 17:00. Вірменія – Україна
  • 25 січня, 17:00. Україна – Литва
  • 28 січня, 20:30. Чехія – Україна

Усього на Євро – 4 групи по 4 команди. По дві найкращих з кожної вийдуть у плей-офф. Далі – чвертьфінали, півфінали та фінал. Вирішальний поєдинок відбудеться 7 лютого у Любляні (Словенія).

Раніше ми розповіли, як збірна України з футзалу зіграла у спарингах з чемпіонами Європи.

Також ми повідомляли, що "синьо-жовті" увірвалися до групи лідерів світового рейтингу ФІФА.

