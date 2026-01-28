Україна перемогла Чехію та гарантувала собі чвертьфінал Євро-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу гарантувала собі місце в 1/4 фіналу чемпіонату Європи-2026. У вирішальному поєдинку групового етапу "синьо-жовті" здолали команду Чехії та забронювали путівку до наступного раунду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Після стартової поразки від Вірменії та впевненої перемоги над Литвою, підопічні Олександра Косенка опинилися перед необхідністю набирати очки в останньому турі.
Для проходу далі українцям достатньо було нічийного результату, тоді як чехам була потрібна виключно перемога.
Українська команда зняла питання про переможця завдяки результативному відрізку в першому та на початку другого тайму.
Попри спробу камбеку з боку чеських футзалістів наприкінці зустрічі, збірна України втримала перевагу та завершила групову стадію з шістьма очками в активі.
Рахунок було відкрито на 15-й хвилині зусиллями Ігоря Чернявського, який технічно переграв опонента на фланзі. Вже за мить перевагу подвоїв Євгеній Жук, вдало підставивши ногу після дальнього закидання воротаря Олександра Сухова.
У другому таймі Даниїл Абакшин оформив дубль: спочатку він покарав суперника за помилку, відправивши м'яч у порожні ворота, а згодом замкнув розіграш кутового.
Чехія відповіла трьома голами від Дрозда, Кноблоха та Заруби, проте точний удар Назара Шведа після тайм-ауту Косенка зняв напругу в матчі.
Україна фінішувала на другій сходинці квартету B. Очолити групу завадив результат особистої зустрічі з Вірменією, яка за рівної кількості очок має перевагу над "синьо-жовтими".
У стадії 1/4 фіналу на українську збірну чекає випробування лідером групи A.
Суперником нашої команди стане збірна Франції, яка виграла свій квартет із показником у сім залікових пунктів.
Раніше ми розповіли, як збірна України з футзалу зіграла у спарингах з чемпіонами Європи.
Також ми повідомляли, що "синьо-жовті" увірвалися до групи лідерів світового рейтингу ФІФА.