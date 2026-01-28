Украина победила Чехию и гарантировала себе четвертьфинал Евро-2026 по футзалу

Драматическая развязка в группе B

После стартового поражения от Армении и уверенной победы над Литвой, подопечные Александра Косенко оказались перед необходимостью набирать очки в последнем туре.

Для прохода дальше украинцам достаточно было ничейного результата, тогда как чехам была нужна исключительно победа.

Украинская команда сняла вопрос о победителе благодаря результативному отрезку в первом и в начале второго тайма.

Несмотря на попытку камбэка со стороны чешских футзалистов в конце встречи, сборная Украины удержала преимущество и завершила групповую стадию с шестью очками в активе.

Ход противостояния: дубль Абакшина и гол голкипера

Счет был открыт на 15-й минуте усилиями Игоря Чернявского, который технично переиграл оппонента на фланге. Уже через мгновение преимущество удвоил Евгений Жук, удачно подставив ногу после дальнего заброса вратаря Александра Сухова.

Во втором тайме Даниил Абакшин оформил дубль: сначала он наказал соперника за ошибку, отправив мяч в пустые ворота, а затем замкнул розыгрыш углового.

Чехия ответила тремя голами от Дрозда, Кноблоха и Зарубы, однако точный удар Назара Шведа после тайм-аута Косенко снял напряжение в матче.

Турнирное положение и будущий оппонент

Украина финишировала на второй строчке квартета B. Возглавить группу помешал результат личной встречи с Арменией, которая при равном количестве очков имеет преимущество над "сине-желтыми".

Итоговая таблица группы B:

Армения - 6 очков (2 игры) Украина - 6 очков (3 игры) Литва - 1 очко (2 игры) Чехия - 1 очко (3 игры)

В стадии 1/4 финала украинскую сборную ждет испытание лидером группы A.

Соперником нашей команды станет сборная Франции, которая выиграла свой квартет с показателем в семь зачетных пунктов.