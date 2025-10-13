Україна перемогла Азербайджан: огляд і відео всіх голів

Обмін голами у першому таймі

Українська збірна активно розпочала матч і створила перший гольовий момент вже на 7-й хвилині - воротар Азербайджану врятував команду після удару Малиновського.

Голкіпер "мілі" Магомедалієв неодноразово вступав у гру, парируючи небезпечні спроби від Артема Довбика та інших гравців.

Україна вийшла вперед на 30-й хвилині після потужного навісу Руслана Малиновського з небезпечного штрафного Олексій Гуцуляк головою відправив м'яч у дальній кут воріт - 1:0.

Однак, наприкінці першої половини гри, "синьо-жовті" пропустили прикрий м'яч.

Після невдалого вибивання Іллі Забарного, м'яч відскочив до Елвіна Джафаркулієва, який прострілив у штрафний майданчик. У підсумку, рикошетом від Віталія Миколенка м'яч залетів у ворота Анатолія Трубіна.

Арбітри перевірили епізод за допомогою VAR, але гол зарахували - 1:1. Перша половина гри завершилася за нічийного рахунку.

Переможний удар Малиновського

Другий тайм розпочався із заміни у складі України, бо замість Юхима Коноплі вийшов Богдан Михайличенко. Українці домінували на полі, створюючи моменти біля воріт Шахрудіна Магомедалієва.

Голкіпер Азербайджану знову був на висоті, парируючи удари Артема Довбика, Забарного та потужний постріл Малиновського із-за меж штрафного майданчика.

На 64-й хвилині збірна України знову вийшла вперед. Після закидання від Назара Волошина, Олексій Гуцуляк скинув м'яч на Руслана Малиновського, який завдав влучного удару повз воротаря, встановивши остаточний рахунок у матчі - 2:1.

Далі тренери обох команд провели низку замін. У складі України на поле вийшли Микола Шапаренко, Артем Бондаренко, Іван Калюжний та Валерій Бондар.

VAR-драма наприкінці матчу

На 88-й хвилині стався епізод, який міг остаточно зняти питання про переможця. Довбик віддав пас на Назара Волошина, і той без проблем переграв воротаря, подвоївши перевагу - 3:1.

Проте, після тривалої паузи та перегляду VAR, арбітр сам пішов дивитися повтор і скасував гол через можливий фол Бондаренка, який передував результативній атаці. Бондаренко отримав жовту картку, а Азербайджан - небезпечний штрафний.

Попри скасований м'яч, Україна втримала мінімальну перевагу до фінального свистка.

І результат, збірна здобула важку, але заслужену перемогу з рахунком 2:1.

Турнірна ситуація для "синьо-жовтих"

Після цієї перемоги збірна України набрала 7 очок і зміцнила свої позиції у групі з Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Наступний матч команда Сергія Реброва проведе 13 листопада проти лідера групи - збірної Франції.