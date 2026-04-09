"Україна має талант" повертається: де зараз і як виглядає останній переможець шоу

Легендарне шоу "Україна має талант" потішить глядачів новим сезоном. І поки глядачі чекають на повернення, розповідаємо про долю переможця 10 сезону, яким у 2021 році став 13-річний Артем Фесько.

РБК-Україна розповідає, що відомо про повернення шоу та як зараз виглядає останній переможець.

Що відомо про Артема Феська

Хлопець народився у 2008 році в смт. Попільня Житомирської області. Музикою займається з дитинства. Співати його навчила бабуся.

Артем навчався у Попільнянській дитячій музичній школі імені Касяна Євченка та Житомирському обласному педагогічному ліцеї. У травні 2025 року закінчив школу.

Свій перший сольний концерт під назвою "Голос" дав у лютому 2020-го. Згодом взяв участь в "Україна має талант". Ідею податися на шоу хлопцеві підкинув дідусь.

Перемога в "Україна має талант"

У 10 сезоні Артем підкорив глядачів та суддів, серед яких були Женя Кот, Ксенія Мішина та Сергій Притула, оперним голосом. На кастингу він здивував виконанням арії Lucia Di Lammermoor та пісні Diva Dance із фільму "П’ятий елемен".

Спів був настільки вражаючим, що зал аплодував стоячи. Унікальний вокал проклав йому дорогу у фінал, а відео з першим виступом сьогодні налічує понад 12 мільйонів переглядів.



В останньому випуску Фесько вразив молитвою "Ave Maria" і за результатами голосування став переможцем проєкту.



Де зараз і як виглядає Артем Фесько

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Артем із родиною був змушений покинути доміку та переїхати до Польщі. Там він продовжував навчання онлайн, а також активно брав участь у благодійних концертах на підтримку Збройних сил України. Завдяки виступам вдалося зібрати мільйон доларів.

Крім цього, він продовжив брати участь у шоу талантів. Здобув гранпрі у дитячому пісенному фестивалі "United Kids Festival", потрапив до суперфіналу "Lietuvos Talentai-2023" та отримав "Golden Buzzer" в Латвії.

Хлопець продовжує займатися музикою та бере участь у благодійних заходах, збираючи кошти для допомоги ЗСУ. Сатном на початок квітня, судячи з соцмереж, він перебуває у США. Місцем проживання у нього на сторінці у Fecebook також вказана Братислава.

Що відомо про повернення "Україна має талант"

Нагадаємо, це українська версія міжнародного формату "Got Talent", яка збирає учасників з різними здібностями. На сцені можна побачити співаків, музикантів, танцюристів, акробатів, коміків тощо.

В Україні прем'єра відбулася у 2009 році. Відтоді вийшло 10 сезонів. Тепер легендарне шоу повертається і буде присвячено 35-річчю незалежності України. Вже можна заповнити анкету на кастинг.