Україна – Литва: де і коли дивитися ключовий матч Євро-2026 з футзалу
У неділю, 25 січня, збірна України з футзалу проведе свій другий матч на чемпіонаті Європи-2026. Суперником "синьо-жовтих" стане один із господарів турніру – команда Литви. Поєдинок має вирішальне значення для українців у боротьбі за вихід до плей-офф.
Де і коли дивитися ключову зустріч турніру – підкаже РБК-Україна.
Важкий старт "синьо-жовтих"
У першому матчі Євро-2026 збірна України сенсаційно поступилася Вірменії з рахунком 1:2. Автором єдиного голу українців став Владислав Первєєв, тоді як у складі суперника дубль оформив Мігран Дерменджян.
Після гри головний тренер збірної України Олександр Косенко прокоментував невдалий результат.
"Це був дуже важкий матч. Ми не хотіли починати з поразки. У першому таймі грали без швидкості та руху. У другому змінили підхід – це допомогло, але для потрібного результату цього виявилося замало", - зазначив наставник.
Турнірна ситуація та важливість матчу
Збірна Литви посідає 35-те місце в рейтингу УЄФА та вперше у своїй історії виступає на Євро – завдяки статусу одного з господарів турніру. У першому турі литовці дебютували результативною нічиєю проти Чехії – 3:3.
Таким чином збірна України опинилася на останньому місці в групі.
Турнірна таблиця групи B
- Вірменія – 3 очки
- Литва – 1
- Чехія – 1
- Україна – 0
До плей-офф виходять дві найкращі команди з кожної групи. У разі поразки від Литви Україна достроково втратить шанси на вихід з групи. У такому випадку литовці матимуть перевагу в чотири очки над "синьо-жовтими", а одна з команд у парі Вірменія – Чехія за будь-якого результату стане недосяжною для українців.
Де і коли дивитися гру
Матч Україна – Литва відбудеться 25 січня, на "Жальгіріс-Арені" в Каунасі. Початок – о 17:00 за київським часом.
Переглянути зустріч онлайн можна на каналі "MEGOGO Футбол Перший", який потребує підписки. Також гру транслюватиме канал "MEGOGO Спорт" – він доступний безкоштовно в ефірній мережі Т2 та кабельних мережах.
