Україна за крок від фіаско: фатальна осічка з аутсайдером перекреслює плани на Євро

21:06 27.03.2026 Пт
2 хв
Україна не може перемогти вже чотири матчі поспіль. Що зламалося в команді?
aimg Катерина Урсатій
Молодіжна збірна України у відборі Євро-2027 (фото: УАФ)

Молодіжна збірна України з футболу знову не змогла здобути перемогу в межах кваліфікації до чемпіонату Європи 2027 року. У домашньому протистоянні з Литвою підопічні Унаї Мельгоси задовольнилися нічиєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Результат матчу в групі Н

У п'ятому турі відбіркового циклу "синьо-жовті" вдруге розійшлися миром із суперником. Поєдинок проти литовців завершився з рахунком 1:1.

Попри статус фаворита, українська команда не зуміла втримати перевагу, здобуту в другому таймі.

Хід гри та забиті м'ячі

Рахунок було відкрито на 61-й хвилині. Захисник Ілля Крупський, підключившись до атаки лівим флангом, виконав точну передачу на Данила Кревсуна.

Півзахисник вдало скористався моментом і забив свій другий гол за молодіжну команду.

Проте радість господарів була недовгою. Вже на 70-й хвилині Ернестас Гуделевічюс виконав дальній удар, а Фаустас Степонавічюс вдало зіграв головою, переправивши м'яч у сітку воріт українців.

Турнірне становище та перспективи

Серія без перемог команди Мельгоси триває вже чотири поєдинки (дві нічиї та дві поразки). Наразі Україна посідає третю сходинку в групі H, маючи в активі 5 очок.

Лідером залишається Туреччина (11 пунктів), а другу позицію посідає Хорватія (10 очок), яка має гру в запасі.

Турнірна таблиця групи Н:

  1. Туреччина - 11 очок (5 матчів)
  2. Хорватія - 10 (4)
  3. Україна - 5 (5)
  4. Угорщина - 3 (4)
  5. Литва - 2 (6)

Наступний шанс виправити ситуацію українці матимуть уже у вівторок, 31 березня. Матч проти збірної Угорщини розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, що для виходу на Євро-2027 необхідно посідати перше місце або ставати найкращою командою серед других місць, щоб уникнути стадії плей-офф.

Раніше ми повідомили усі результати плей-офф кваліфікації ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
До Поплавського прийшли з обшуками: що сталося
