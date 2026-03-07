Україна в Голлівуді: у фільмі "Кутюр" з Джолі згадали про війну та Запоріжжя

Про що фільм "Кутюр"

Це французько-американська драма, події якої розгортаються на тлі Паризького тижня моди. Сюжет поєднує історії трьох жінок, які переживають непрості випробування.

Так, режисерка Максін (Анджеліна Джолі) приїздить до Парижа, переживаючи складне розлучення та новини про рак молочної залози. Як розповідала акторка, для неї це дуже особиста історія.

Інші героїні - молода модель Ада з Південного Судану, яка вперше потрапляє у світ великої моди після того і нещодавно втекла від війни, та візажистки Анжель.

Фільм розкриває залаштунки високої моди, досліджує жіночу дружбу, стійкість в умовах викликів та питання пошуку себе.



Якою була згадка про Україну

На екрані з'явилася українська модель із Запоріжжя Юлія Ратнер, яка фактично зіграла саму себе. Під час спілкування з колегою, яка за сюжетом свого часу переїздила через війну, її героїня розповідає про власне походження.

"Я з України. Моє рідне місто - Запоріжжя", - сказала героїня Ратнер.

Юлія Ратнер (фото: instagram.com/dear.ratner)

Також у стрічці присутня сцена телефонної розмови з коханим, який залишився на Батьківщині. У ній модель українською мовою просить його берегти себе під час обстрілів і хоча б ховатися між двома стінами.

Ратнер зізналася, що особисто пропонувала деякі сцени, які б пояснювали "колючу" поведінку її героїні. Залишили лише одну.

"Мені не подобалася відсутність контексту, адже за історією вона кілька днів їхала з України, пережила травму війни й через це була "колючою". На жаль, у фінальній версії залишилася лише одна з двох доданих мною сцен, але сподіваюся, глядач усе зрозуміє", - сказала вона в інтерв'ю Elle.

Фільм "Кутюр" вийшов у прокат в українських кінотеатрах 5 березня.