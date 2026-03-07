Украина в Голливуде: в фильме "Кутюр" с Джоли вспомнили о войне и Запорожье

О чем фильм "Кутюр"

Это французско-американская драма, события которой разворачиваются на фоне Парижской недели моды. Сюжет объединяет истории трех женщин, которые переживают непростые испытания.

Так, режиссер Максин (Анджелина Джоли) приезжает в Париж, переживая сложный развод и новости о раке молочной железы. Как рассказывала актриса, для нее это очень личная история.

Другие героини - молодая модель Ада из Южного Судана, которая впервые попадает в мир большой моды после того и недавно сбежала от войны, и визажистки Анжель.

Фильм раскрывает закулисье высокой моды, исследует женскую дружбу, устойчивость в условиях вызовов и вопрос поиска себя.



Каким было упоминание об Украине

На экране появилась украинская модель из Запорожья Юлия Ратнер, которая фактически сыграла саму себя. Во время общения с коллегой, которая по сюжету в свое время переезжала из-за войны, ее героиня рассказывает о собственном происхождении.

"Я из Украины. Мой родной город - Запорожье", - сказала героиня Ратнер.

Юлия Ратнер (фото: instagram.com/dear.ratner)

Также в ленте присутствует сцена телефонного разговора с любимым, который остался на Родине. В ней модель на украинском языке просит его беречь себя во время обстрелов и хотя бы прятаться между двумя стенами.

Ратнер призналась, что лично предлагала некоторые сцены, которые бы объясняли "колючее" поведение ее героини. Оставили лишь одну.

"Мне не нравилось отсутствие контекста, ведь по истории она несколько дней уезжала из Украины, пережила травму войны и из-за этого была "колючей". К сожалению, в финальной версии осталась лишь одна из двух добавленных мной сцен, но надеюсь, зритель все поймет", - сказала она в интервью Elle.

Фильм "Кутюр" вышел в прокат в украинских кинотеатрах 5 марта.