Україна дізналася суперницю у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг: з ким та коли відбудеться матч

Жіноча збірна України з тенісу (фото: ФТУ)
Автор: Катерина Урсатій

Жіноча збірна України з тенісу розпочинає новий шлях за головним трофеєм світу. За підсумками жеребкування у Лондоні, "синьо-жовті" отримали суперниць, з якими вже мають успішний досвід протистоянь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт турніру у соцмережі X (Twitter).

Реванш чи повторення тріумфу: деталі майбутньої зустрічі

Згідно з результатами жеребкування кваліфікаційного раунду Кубка Біллі Джин Кінг, національна команда України проведе поєдинок проти збірної Польщі.

Зустріч запланована на 10-11 квітня. Попри статус номінальних господарок майбутнього протистояння, українська команда прийматиме опоненток на нейтральному майданчику.

Це буде вже друга поспіль дуель цих збірних у межах відбору. Минулого сезону українки продемонстрували впевнену гру проти польської команди в Радомі, не віддавши суперницям жодного залікового пункту - загальний рахунок склав 3:0 на користь нашої збірної.

Формат турніру та шлях до фіналу

Боротьба за вихід у наступну стадію відбуватиметься за традиційною схемою. Програма матчевої зустрічі розрахована на два ігрові дні та включає п'ять поєдинків. У перший день дві одиночні зустрічі, а у другий день - парна гра та ще два матчі в одиночному розряді.

Переможцем пари стане збірна, яка першою здобуде три перемоги. Тріумфатори кваліфікації у вересні приєднаються до збірної Китаю (господарок турніру) у фінальній частині сезону.

Результати жеребкування: усі пари кваліфікації

Окрім протистояння українок та польок, у кваліфікаційному раунді визначено ще шість пар:

  • Італія - Японія
  • Бельгія - США
  • Австралія - Велика Британія
  • Казахстан - Канада
  • Словенія - Іспанія
  • Швейцарія - Чехія

Історичні здобутки українського тенісу

Українська збірна наразі займає восьму позицію у світовому рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.

Попередній 2025 рік став знаковим для вітчизняного тенісу: команда вперше пробилася до півфіналу фінальної частини турніру.

На шляху до цього досягнення "синьо-жовті" здолали Польщу, Швейцарію та Іспанію, поступившись лише майбутнім володаркам титулу - італійкам.

