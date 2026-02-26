УЄФА обирає найкращого у Лізі чемпіонів: як проголосувати

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оприлюднив список номінантів на звання найкращого гравця тижня за підсумками стикових матчів-відповідей Ліги чемпіонів. До четвірки претендентів увійшли герої вирішальних поєдинків за вихід у 1/8 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Голосування за переможця вже стартувало на офіційному порталі організації. Цього тижня на нагороду претендують:
За підсумками стикових матчів плей-офф сформувався остаточний список команд, що продовжують боротьбу за трофей.
Напряму, після етапу ліги, до 1/8 фіналу вийшли: "Арсенал", "Баварія", "Ліверпуль", "Тоттенхем", "Барселона", "Челсі", "Спортінг" та "Манчестер Сіті".
До них приєдналися переможці стикових протистоянь: "Атлетіко", "Ньюкасл", "Буде-Глімт", "Байєр", "Аталанта", "Галатасарай", "Реал" та ПСЖ.
Вже цієї п'ятниці, 27 лютого, відбудеться жеребкування пар 1/8 фіналу, де також буде визначено сітку турніру аж до півфіналів.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 10-11 березня. Матчі-відповіді: 17-18 березня.
