Ця ніч змінила історію НБА: Леброн Джеймс перевершив досягнення, яке трималося десятиліттями

12:10 06.03.2026 Пт
2 хв
Йому знадобилося на 3000 кидків більше, але результат приголомшив світ
aimg Катерина Урсатій
Ця ніч змінила історію НБА: Леброн Джеймс перевершив досягнення, яке трималося десятиліттями Леброн Джеймс (фото: Getty Images)

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс офіційно очолив список лідерів асоціації за кількістю реалізованих кидків з гри. Історична подія відбулася 6 березня у поєдинку регулярного чемпіонату проти "Денвера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Читайте також: 10-й українець в НБА: Шульга дебютував за "Бостон Селтікс" у офіційному матчі

Нова вершина "Короля" Джеймса

У матчі проти "Денвер Наггетс", який завершився поразкою "озерників" (113:120), 39-річний баскетболіст продемонстрував високу ефективність.

За ігровий час Леброн встиг набрати 16 очок та виконати 8 асистів. Ключовим моментом зустрічі стали його точні кидки: реалізувавши 7 спроб з 11, Джеймс довів свій загальний доробок до 15 842 влучань за кар'єру.

Завдяки цьому результату лідер "Лейкерс" обійшов легендарного Каріма Абдул-Джаббара, який утримував першість із показником 15 837 точних пострілів.

Статистичне порівняння лідерів

Попри зміну лідера у рейтингу, статистика вказує на різну інтенсивність досягнення мети. Леброну знадобилося значно більше спроб для встановлення рекорду, ніж його попереднику.

Трійка лідерів за кількістю влучань з гри в історії НБА:

  • Леброн Джеймс - 15 842 влучання (31 274 спроби, точність 51,6%);
  • Карім Абдул-Джаббар - 15 837 влучань (28 307 спроб, точність 55,9%);
  • Карл Мелоун - 13 528 влучань.

Результати ігрового дня

Окрім історичного виступу Джеймса, ніч в НБА запам'яталася ще вісьмома поєдинками.

Увагу українських вболівальників привернув успіх "Юти Джаз", кольори якої захищає Святослав Михайлюк. Команда українця зуміла здобути перемогу у своєму протистоянні в межах регулярної першості.

Раніше ми розповіли, як Лень з "Реалом" програв драматичний фінал Кубка Іспанії.

