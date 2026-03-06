Эта ночь изменила историю НБА: Леброн Джеймс превзошел достижение, которое держалось десятилетиями
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс официально возглавил список лидеров ассоциации по количеству реализованных бросков с игры. Историческое событие произошло 6 марта в поединке регулярного чемпионата против "Денвера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
Новая вершина "Короля" Джеймса
В матче против "Денвер Наггетс", который завершился поражением "озерников" (113:120), 39-летний баскетболист продемонстрировал высокую эффективность.
За игровое время Леброн успел набрать 16 очков и выполнить 8 ассистов. Ключевым моментом встречи стали его точные броски: реализовав 7 попыток из 11, Джеймс довел свой общий задел до 15 842 попаданий за карьеру.
Благодаря этому результату лидер "Лейкерс" обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара, который удерживал первенство с показателем 15 837 точных выстрелов.
Статистическое сравнение лидеров
Несмотря на смену лидера в рейтинге, статистика указывает на разную интенсивность достижения цели. Леброну понадобилось гораздо больше попыток для установления рекорда, чем его предшественнику.
Тройка лидеров по количеству попаданий с игры в истории НБА:
- Леброн Джеймс - 15 842 попадания (31 274 попытки, точность 51,6%);
- Карим Абдул-Джаббар - 15 837 попаданий (28 307 попыток, точность 55,9%);
- Карл Мэлоун - 13 528 попаданий.
Результаты игрового дня
Кроме исторического выступления Джеймса, ночь в НБА запомнилась еще восемью поединками.
Внимание украинских болельщиков привлек успех "Юты Джаз", цвета которой защищает Святослав Михайлюк. Команда украинца сумела одержать победу в своем противостоянии в рамках регулярного первенства.
