Цього разу без Магучіх: хто виграв титули найкращих легкоатлетів Європи

Як обирали найкращих

Переможців премії обирали за результатами голосувань уболівальників, національних федерацій, журналістів та експертів.

До розширеного списку номінанток увійшла і українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Однак світова рекордсменка не потрапила до фінальної трійки й не змогла вдруге поспіль вибороти звання найкращої легкоатлетки континенту.

Хет-трик Фемке Бол

Титул "Легкоатлетка року" здобула Фемке Бол з Нідерландів.

Сезон-2025 став для неї історичним. Спортсменка виграла чемпіонати світу в бігу на 400 м з бар'єрами, у жіночій та змішаній естафетах 4х400 м, а також тріумфувала у фіналі Діамантової ліги.

Для Бол ця нагорода – третя в кар'єрі після тріумфів у 2022 та 2023 роках. Таким чином вона стала першою жінкою в історії, яка тричі вигравала премію Golden Tracks.

Черговий рекорд Дюплантіса

У чоловічій номінації перемогу здобув шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс.

У 2025 році він виграв чемпіонати світу у приміщенні та на відкритому повітрі, фінал Діамантової ліги, а також чотири рази оновлював світовий рекорд, довівши його до позначки 6,30 м.

Це вже третя нагорода Golden Tracks у кар'єрі Дюплантіса – раніше він тріумфував у 2022 та 2024 роках.

Golden Tracks: що відомо про премію

Організована Європейською легкоатлетичною асоціацією (European Athletics) та вручається з 1993 року. Найкращих визначають окремо серед жінок та чоловіків.

За увесь час лауреатами були двоє українських спортсменів, причому обидва – стрибуни у висоту.

У 2013 році найкращим легкоатлетом континенту став Богдан Бондаренко, а в 2024-му – найкращою легкоатлеткою – Ярослава Магучіх.