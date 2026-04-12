"Циганський король" повернувся: Ф'юрі переміг росіянина Махмудова (відео)

10:11 12.04.2026 Нд
2 хв
Результат бою вражає
aimg Тетяна Степанова
Фото: Тайсон Ф'юрі (Getty Images)

У бою в ніч на 12 квітня британський боксер Тайсон Ф’юрі переміг російського спортсмена Арсланбека Махмудова на стадіоні "Тоттенгему" в Лондоні.

Ексчемпіон світу провів бій вперше за півтора роки після поразок від українця Олександра Усика у 2024 році.

Бій тривав 12 раундів, після чого судді оцінили його на 120-108, 120-108, 119-109 балів на користь Ф’юрі.

Росіянин почав бій агресивно, проте швидко втомився, тому Ф’юрі контролював майже весь поєдинок.

У бою різниця за ударами стала разючою, оскільки переважила в чотири рази на користь Ф'юрі: у його активі 199 влучних ударів, тоді як у суперника - 59. За прицільним силовими ударами перевага була ще більшою - 76:7 на користь британця.

Це 35-та перемога в кар'єрі Ф'юрі та перша з жовтня 2023 року. Досі він поступався лише Олександру Усику, двічі у 2024 році.

Після перемоги британець вихопив мікрофон та викликав на двобій іншого британського боксера - Ентоні Джошуа, який особисто був присутній на поєдинку в Лондоні.

"Ти наступний. Тебе буде нокаутовано, повір", - сказав Ф'юрі.

Джошуа йому відразу ж відповів.

"Я тебе відлупцював, коли ми були малі, і зроблю це знову. Ганявся за тобою 10 років. Ти не казатимеш мені, що робити. Я - бос, і ти працюєш на мене", - заявив він.

Нагадаємо, раніше колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі пояснив своє рішення повернутися на ринг після року простою. 37-річний британець також зробив гучні заяви про плани продовження кар'єри.

