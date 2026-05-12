Циганков рятує "Жирону" від катастрофи: українець став героєм на 90-й хвилині

Бенефіс Циганкова: як українець тероризував оборону фіналіста Ліги конференцій

Віктор Циганков з'явився у стартовому складі каталонців на тлі критичної серії з трьох поразок поспіль. Попри статус аутсайдера, "Жирона" дала бій "Райо Вальєкано", який цього сезону сенсаційно пробився до фіналу єврокубку.

На 37-й хвилині Віктор накрутив захисників та потужно пробив здалеку - лише неймовірний сейв голкіпера Батальї врятував гостей.

На початку другого тайму українець міг забивати сам після прострілу з флангу, але м'яч пройшов за лічені сантиметри від стійки.

Драма на 90-й хвилині: вирішальний пас Віктора

Розв'язка наступила наприкінці гри. На 86-й хвилині "Райo" відкрив рахунок завдяки точному удару Алемао під поперечину. Здавалося, що "Жирона" приречена на чергову поразку.

Проте на 90-й хвилині Циганков взяв відповідальність на себе. Українець ідеально виконав кутовий, навісивши точно на голову Крістіану Стуані - ветеран не схибив і встановив остаточний рахунок 1:1.

Для Віктора цей асист став першою результативною дією за останні кілька тижнів. Востаннє він відзначався ще наприкінці квітня у грі проти "Бетіса".

Турнірна таблиця: "Жирона" на краю прірви

Попри здобуте очко, ситуація для команди українця залишається напруженою. "Жирона" балансує над зоною вильоту, маючи в активі 39 очок.

Поточний стан справ:

17-те місце: Позиція "Жирони" в Ла Лізі за три тури до кінця.

+2 очки: Перевага над "Алавесом", який перебуває у зоні вильоту.

Статистика Циганкова: 7 голів та 5 асистів у 31 матчі сезону - він другий найкращий бомбардир команди.

Попереду на каталонців чекає надскладний іспит - матч проти "Реал Сосьєдада". Гра відбудеться у четвер, 14 травня, о 21:00 за київським часом. Чи зможе Циганков знову стати джокером своєї команди?