Циганков рятує "Жирону" від катастрофи: українець став героєм на 90-й хвилині

00:05 12.05.2026 Вт
2 хв
Доленосна 90-та хвилина: Віктор перервав серію невдач каталонців ефектною дією. Чи врятується команда від вильоту?
aimg Катерина Урсатій
Віктор Циганков (фото: Getty Images)

Вінгер національної збірної України Віктор Циганков допоміг іспанській "Жироні" уникнути поразки у важливому матчі Ла Ліги проти "Райо Вальєкано". Українець став автором вирішальної гольової передачі на останніх хвилинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Читайте також: "Шахтар" отримав пряму путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2026/27: як це стало можливим

Бенефіс Циганкова: як українець тероризував оборону фіналіста Ліги конференцій

Віктор Циганков з'явився у стартовому складі каталонців на тлі критичної серії з трьох поразок поспіль. Попри статус аутсайдера, "Жирона" дала бій "Райо Вальєкано", який цього сезону сенсаційно пробився до фіналу єврокубку.

На 37-й хвилині Віктор накрутив захисників та потужно пробив здалеку - лише неймовірний сейв голкіпера Батальї врятував гостей.

На початку другого тайму українець міг забивати сам після прострілу з флангу, але м'яч пройшов за лічені сантиметри від стійки.

Драма на 90-й хвилині: вирішальний пас Віктора

Розв'язка наступила наприкінці гри. На 86-й хвилині "Райo" відкрив рахунок завдяки точному удару Алемао під поперечину. Здавалося, що "Жирона" приречена на чергову поразку.

Проте на 90-й хвилині Циганков взяв відповідальність на себе. Українець ідеально виконав кутовий, навісивши точно на голову Крістіану Стуані - ветеран не схибив і встановив остаточний рахунок 1:1.

Для Віктора цей асист став першою результативною дією за останні кілька тижнів. Востаннє він відзначався ще наприкінці квітня у грі проти "Бетіса".

Турнірна таблиця: "Жирона" на краю прірви

Попри здобуте очко, ситуація для команди українця залишається напруженою. "Жирона" балансує над зоною вильоту, маючи в активі 39 очок.

Поточний стан справ:

  • 17-те місце: Позиція "Жирони" в Ла Лізі за три тури до кінця.

  • +2 очки: Перевага над "Алавесом", який перебуває у зоні вильоту.

  • Статистика Циганкова: 7 голів та 5 асистів у 31 матчі сезону - він другий найкращий бомбардир команди.

Попереду на каталонців чекає надскладний іспит - матч проти "Реал Сосьєдада". Гра відбудеться у четвер, 14 травня, о 21:00 за київським часом. Чи зможе Циганков знову стати джокером своєї команди?

