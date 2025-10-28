UA

Циганков і Ванат "підірвали" Іспанію: українці принесли "Жироні" перемогу в Кубку

Віктор Циганков (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Одразу троє українців зіграли за "Жирону" у матчі 1/64 фіналу Кубка Іспанії. Владислав Ванат і Віктор Циганков забили вирішальні голи, які принесли каталонцям перемогу над клубом "Констансія" з п’ятого дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Українці стали героями матчу

"Жирона" на виїзді здолала "Констансію" з рахунком 3:2 та вийшла до наступного раунду Кубка Іспанії. У стартовому складі каталонців вийшов український воротар Владислав Крапивцов, який відіграв увесь матч.

У другому таймі на поле вийшли ще двоє українців - Віктор Циганков (на 59-й хвилині) та Владислав Ванат (на 75-й). Основний час завершився внічию, тож гра перейшла в овертайм.

Голи від української зв’язки

На 103-й хвилині після точної передачі Ваната рахунок відкрив Циганков. Уже за чотири хвилини форвард сам відзначився забитим м’ячем, довівши перевагу "Жирони" до 3:1.

Хоча суперник з Терсери Федерасьйон зумів скоротити відставання, каталонці втримали перемогу 3:2. Саме український дует Циганков - Ванат став ключовим у вирішальні моменти зустрічі.

Історичний матч для українців

Це перший випадок, коли одразу троє українських футболістів одночасно з’явилися на полі в офіційному матчі європейського клубу з топ-5 ліг.

Для Ваната цей гол став дебютним у Кубку Іспанії та третім у складі "Жирони", тоді як Циганков оформив другу результативну дію в сезоні.

Що далі

Наступний матч "Жирона" проведе у чемпіонаті Іспанії проти "Гетафе" у п’ятницю, 31 жовтня. Команда продовжує виступати у верхній частині турнірної таблиці Ла Ліги.

Раніше ми розповіли, як Забарний витягнув ПСЖ у чемпіонаті Франції.

Також читайте про свіжий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу та України.

