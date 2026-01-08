"Це пародія": зірка українського театру розніс "геніальних" радянських акторів

Актор зазначив, що пієтет перед радянськими артистами не має під собою реального підґрунтя.

Чопоров вважає, що кінематограф Радянського Союзу не створив нічого автентичного, а лише намагався наслідувати іноземні зразки.

"У Радянському Союзі взагалі був якийсь специфічний кінематограф, який дехто вважає геніальним, але це все одно пародія на французьку школу, наприклад, або англійську школу кіно. Це все одно пародія, це не щось унікальне", - наголосив 26-річний Ілля.

Він також додав, що навіть не може виділити когось із зірок тієї епохи, хто справді викликав би у нього професійне захоплення.

Загалом, на відміну від багатьох однолітків, Чопоров пишається тим, що не зростав на радянських фільмах чи мультфільмах.

За його словами, відсутність нав'язаної ностальгії за радянщиною стала його великою перевагою.

Актор вдячний своїй матері за те, що вона захистила його від цього впливу.

"Багато моїх ровесників виховували на радянських фільмах і мультиках. Мені просто пощастило. Тому я себе вважаю везунчиком завдяки своїй мамі", - зізнався артист.

Чопоров підкреслив, що все його дитинство пройшло на західному вихованні, тому радянське кіно не викликає в нього жодних емоцій - ані захоплення, ані розчарування.

Нагадаємо, що Ілля Чопоров - провідний актор київського Молодого театру, який здобув всеукраїнську популярність завдяки ролі Конферансьє у мюзиклі "Кабаре".

Окрім цієї знаковій роботи, він задіяний у резонансних виставах "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Орландо" та "Патетична соната".

Актор відомий своєю майстерною вокальною технікою та пластикою, що робить його одним із найтехнічніших представників нового покоління.

У медійному полі Чопоров вирізняється прямолінійністю, відкрито критикуючи радянську систему театральної освіти та корупційні скандали в індустрії. Зокрема, він публічно висловлювався про внутрішні конфлікти в Молодому театрі за часів керівництва Андрія Білоуса.