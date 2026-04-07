На це чекали 65 років: українець та один з найстаріших клубів Англії оформили історичний тріумф

Трилер на останніх хвилинах

Доля історичної путівки вирішувалася у гостьовому поєдинку 42-го туру Першої ліги проти "Редінга". Варфоломєєв вийшов у стартовому складі та провів на полі 83 хвилини, будучи однією з ключових постатей у центрі поля.

Матч перетворився на справжню драму: "Лінкольн" вів у рахунку майже всю гру, але на 90+2-й хвилині господарі зуміли забити м'яч у відповідь. Здавалося, що святкування доведеться відкласти, проте вже за кілька миттєвостей "чортенята" вирвали перемогу – 2:1. Цей результат зробив команду Варфоломєєва недосяжною для переслідувачів за п'ять турів до фінішу сезону.

Чому цей злет є історичним

"Лінкольн Сіті" не грав на рівні Чемпіоншипу (другого за силою дивізіону Англії) з сезону-1960/61. Клуб провів у нижчих лігах 65 сезонів, перш ніж повернутися.

22-річний українець, який перейшов до "Лінкольна" в серпні 2025 року, став найдорожчим літнім новачком команди (800 тисяч євро). У поточному сезоні на рахунку хавбека молодіжної збірної України 33 матчі, в яких він відзначився голом та трьома асистами.

Хто такий Іван Варфоломєєв

22-річний уродженець Сімферополя, вихованець місцевої "Таврії", а також – львівських "Карпат" і "Руха". Амплуа – центральний півзахисник.

Шлях на дорослому рівні розпочав у складі "Руха": у лютому 2021 року він уперше зіграв у межах УПЛ, вийшовши на заміну в поєдинку проти донецького "Шахтаря". Загалом за першу команду львів'ян провів три матчі, після чого у 2022 році перебрався до чеського «Слована», де став гравцем основної обойми та відіграв 63 поєдинки.

У серпні 2025 року Варфоломєєв перейшов до англійського "Лінкольн Сіті" за 800 тисяч євро, ставши одним із двох українських легіонерів у Першій лізі Англії поруч із вінгером "Ексетера" Тімуром Тутєровим.

Іван є стабільним гравцем молодіжної збірної України. З 2024 року він провів за команду U-21 14 матчів. Раніше півзахисник також виступав за юнацькі збірні.

Що відомо про "Лінкольн Сіті"

Футбольний клуб "Лінкольн Сіті" був заснований у 1884 році. Своє прізвисько "чортенята" (The Imps) команда отримала на честь символу міста – кам'яної фігурки чорта в місцевому кафедральному соборі. Домашні матчі клуб проводить на стадіоні "Сінсіл Бенк", що вміщує трохи більше 10 тисяч глядачів.

Останні шість десятиліть клуб переважно балансував між третім та п'ятим дивізіонами Англії. Найвищим досягненням клубу в новітній історії став вихід до чвертьфіналу Кубка Англії у 2017 році. Тоді команда стала першим представником п'ятого дивізіону за 103 роки, якому вдалося дійти до цієї стадії турніру.