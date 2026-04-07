Этого ждали 65 лет: украинец и один из старейших клубов Англии оформили исторический триумф

Украинский полузащитник "Линкольн Сити" Иван Варфоломеев празднует знаковое достижение в английском футболе. Его команда обеспечила себе выход в Чемпионшип, выдав феноменальную серию без поражений, которая длится еще с ноября прошлого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Судьба исторической путевки решалась в гостевом поединке 42-го тура Первой лиги против "Рединга". Варфоломеев вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты, будучи одной из ключевых фигур в центре поля.
Матч превратился в настоящую драму: "Линкольн" вел в счете почти всю игру, но на 90+2-й минуте хозяева сумели забить ответный мяч. Казалось, что празднование придется отложить, однако уже через несколько мгновений "чертята" вырвали победу - 2:1. Этот результат сделал команду Варфоломеева недосягаемой для преследователей за пять туров до финиша сезона.
"Линкольн Сити" не играл на уровне Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) с сезона-1960/61. Клуб провел в низших лигах 65 сезонов, прежде чем вернуться.
22-летний украинец, который перешел в "Линкольн" в августе 2025 года, стал самым дорогим летним новичком команды (800 тысяч евро). В текущем сезоне на счету хавбека молодежной сборной Украины 33 матча, в которых он отметился голом и тремя ассистами.
22-летний уроженец Симферополя, воспитанник местной "Таврии", а также - львовских "Карпат" и "Руха". Амплуа - центральный полузащитник.
Путь на взрослом уровне начал в составе "Руха": в феврале 2021 года он впервые сыграл в рамках УПЛ, выйдя на замену в поединке против донецкого "Шахтера". Всего за первую команду львовян провел три матча, после чего в 2022 году перебрался в чешский "Слован", где стал игроком основной обоймы и сыграл 63 поединка.
В августе 2025 года Варфоломеев перешел в английский "Линкольн Сити" за 800 тысяч евро, став одним из двух украинских легионеров в Первой лиге Англии рядом с вингером "Эксетера" Тимуром Тутеровым.
Иван является стабильным игроком молодежной сборной Украины. С 2024 года он провел за команду U-21 14 матчей. Ранее полузащитник также выступал за юношеские сборные.
Футбольный клуб "Линкольн Сити" был основан в 1884 году. Свое прозвище "чертята" (The Imps) команда получила в честь символа города - каменной фигурки черта в местном кафедральном соборе. Домашние матчи клуб проводит на стадионе "Синсил Бэнк", вмещающем чуть более 10 тысяч зрителей.
Последние шесть десятилетий клуб преимущественно балансировал между третьим и пятым дивизионами Англии. Наивысшим достижением клуба в новейшей истории стал выход в четвертьфинал Кубка Англии в 2017 году. Тогда команда стала первым представителем пятого дивизиона за 103 года, которому удалось дойти до этой стадии турнира.
