Це був валідольний камбек: Стародубцева шокувала суперницю в Маямі та зламала серію невдач

Юлія Стародубцева вперше за понад місяць здобула перемогу та вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Маямі, обігравши австралійку Медісон Інгліс у двох напружених сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат турніру.

Характер та вольовий "тайбрейк"

У стартовому поєдинку відбору Стародубцева втретє у кар’єрі зустрілася з австралійкою Медісон Інгліс (№139 WTA).

Початок зустрічі виявився надскладним для українки: вона відпустила суперницю вперед на три гейми, а згодом поступалася з рахунком 2:5.

Проте Юлія продемонструвала неабияку стійкість, відіграла два сетболи та перевела партію на тайбрейк.

У вирішальний момент українка дотиснула опонентку - 7:3.

Ключовий ривок у другій партії

Сценарій другого сету також змусив уболівальників нервувати. Стародубцева опинилася у ролі наздоганяючої при рахунку 1:3.

Втім, перехопивши ініціативу, Юлія вирівняла гру та довела справу до перемоги - 7:5.

Поєдинок тривав понад дві години, протягом яких українка виконала шість подач навиліт проти чотирьох у суперниці.

Важливість перемоги та наступний виклик

Цей успіх став для Стародубцевої знаковим, адже вона перервала серію з чотирьох поразок поспіль, що тривала з початку лютого.

Минулого року Юлія вже виступала в основній сітці Маямі, де після успішної кваліфікації поступилася зірковій Наомі Осаці.

За путівку до основної сітки турніру українка змагатиметься з представницею США Марі Стояною (№179 WTA).

Вирішальне протистояння заплановане на вечір вівторка, 17 березня.