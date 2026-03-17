Це був валідольний камбек: Стародубцева шокувала суперницю в Маямі та зламала серію невдач
Юлія Стародубцева вперше за понад місяць здобула перемогу та вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Маямі, обігравши австралійку Медісон Інгліс у двох напружених сетах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат турніру.
Характер та вольовий "тайбрейк"
У стартовому поєдинку відбору Стародубцева втретє у кар’єрі зустрілася з австралійкою Медісон Інгліс (№139 WTA).
Початок зустрічі виявився надскладним для українки: вона відпустила суперницю вперед на три гейми, а згодом поступалася з рахунком 2:5.
Проте Юлія продемонструвала неабияку стійкість, відіграла два сетболи та перевела партію на тайбрейк.
У вирішальний момент українка дотиснула опонентку - 7:3.
Ключовий ривок у другій партії
Сценарій другого сету також змусив уболівальників нервувати. Стародубцева опинилася у ролі наздоганяючої при рахунку 1:3.
Втім, перехопивши ініціативу, Юлія вирівняла гру та довела справу до перемоги - 7:5.
Поєдинок тривав понад дві години, протягом яких українка виконала шість подач навиліт проти чотирьох у суперниці.
Важливість перемоги та наступний виклик
Цей успіх став для Стародубцевої знаковим, адже вона перервала серію з чотирьох поразок поспіль, що тривала з початку лютого.
Минулого року Юлія вже виступала в основній сітці Маямі, де після успішної кваліфікації поступилася зірковій Наомі Осаці.
За путівку до основної сітки турніру українка змагатиметься з представницею США Марі Стояною (№179 WTA).
Вирішальне протистояння заплановане на вечір вівторка, 17 березня.
Раніше ми писали, як українка встановила тенісний рекорд, який не підкорився Світоліній.