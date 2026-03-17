Це був валідольний камбек: Стародубцева шокувала суперницю в Маямі та зламала серію невдач

10:40 17.03.2026 Вт
2 хв
Гра буквально висіла на волосині, коли Юлія пішла на ризик, що змінив матч
aimg Катерина Урсатій
Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Юлія Стародубцева вперше за понад місяць здобула перемогу та вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 1000 у Маямі, обігравши австралійку Медісон Інгліс у двох напружених сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат турніру.

Читайте також: Світоліна посунула росіянку, а Калініна б'є рекорди: як змінився світовий рейтинг WTA

Характер та вольовий "тайбрейк"

У стартовому поєдинку відбору Стародубцева втретє у кар’єрі зустрілася з австралійкою Медісон Інгліс (№139 WTA).

Початок зустрічі виявився надскладним для українки: вона відпустила суперницю вперед на три гейми, а згодом поступалася з рахунком 2:5.

Проте Юлія продемонструвала неабияку стійкість, відіграла два сетболи та перевела партію на тайбрейк.

У вирішальний момент українка дотиснула опонентку - 7:3.

Ключовий ривок у другій партії

Сценарій другого сету також змусив уболівальників нервувати. Стародубцева опинилася у ролі наздоганяючої при рахунку 1:3.

Втім, перехопивши ініціативу, Юлія вирівняла гру та довела справу до перемоги - 7:5.

Поєдинок тривав понад дві години, протягом яких українка виконала шість подач навиліт проти чотирьох у суперниці.

Важливість перемоги та наступний виклик

Цей успіх став для Стародубцевої знаковим, адже вона перервала серію з чотирьох поразок поспіль, що тривала з початку лютого.

Минулого року Юлія вже виступала в основній сітці Маямі, де після успішної кваліфікації поступилася зірковій Наомі Осаці.

За путівку до основної сітки турніру українка змагатиметься з представницею США Марі Стояною (№179 WTA).

Вирішальне протистояння заплановане на вечір вівторка, 17 березня.

Раніше ми писали, як українка встановила тенісний рекорд, який не підкорився Світоліній.

Більше по темі:
Теніс
Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО