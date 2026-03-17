Это был валидольный камбэк: Стародубцева шокировала соперницу в Майами и сломала серию неудач

Юлия Стародубцева впервые за более чем месяц одержала победу и вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Майами, обыграв австралийку Мэдисон Инглис в двух напряженных сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат турнира.

Характер и волевой "тайбрейк"

В стартовом поединке отбора Стародубцева в третий раз в карьере встретилась с австралийкой Мэдисон Инглис (№139 WTA).

Начало встречи оказалось сверхсложным для украинки: она отпустила соперницу вперед на три гейма, а затем уступала со счетом 2:5.

Однако Юлия продемонстрировала незаурядную стойкость, отыграла два сетбола и перевела партию на тайбрейк.

В решающий момент украинка дожала оппонентку - 7:3.

Ключевой рывок во второй партии

Сценарий второго сета также заставил болельщиков нервничать. Стародубцева оказалась в роли догоняющей при счете 1:3.

Впрочем, перехватив инициативу, Юлия выровняла игру и довела дело до победы - 7:5.

Поединок длился более двух часов, в течение которых украинка выполнила шесть подач навылет против четырех у соперницы.

Важность победы и следующий вызов

Этот успех стал для Стародубцевой знаковым, ведь она прервала серию из четырех поражений подряд, которая длилась с начала февраля.

В прошлом году Юлия уже выступала в основной сетке Майами, где после успешной квалификации уступила звездной Наоми Осаке.

За путевку в основную сетку турнира украинка сразится с представительницей США Мари Стояной (№179 WTA).

Решающее противостояние запланировано на вечер вторника, 17 марта.