"Це буде для них уроком": голова МПК зробив скандальну заяву про збірну України на Паралімпіаді

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс розкритикував позицію України на Іграх-2026. Голова організації назвав заклики до миру "політизацією" та "розчаруванням".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Парсонса агентству Associated Press.
Парсонс назвав "розчаруванням" той факт, що Україна та низка інших країн акцентували увагу на політичних питаннях під час Ігор. На його думку, незважаючи на "жахливу ситуацію" в Україні, спортивна організація має стежити за дотриманням правил.
"Я сподіваюся, що це стане уроком для тих комітетів, які вирішили зосередитися на політичній стороні більше, ніж на спорті, тому що спорт у підсумку переміг", - заявив голова МПК.
Він також додав, що повернення російського прапора та гімну на Паралімпіаді-2026 було рішенням Генеральної асамблеї, прийнятим "в інтересах руху".
Ендрю Парсонс з головою МОК Кірсті Ковентрі
Очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у розмові з журналістами жорстко відповів на ці закиди. За його словами, заклики до миру та припинення війни, яка триває вже п'ятий рік, не є політикою.
"Якщо люди у світі хочуть жити в мирі – це права людини, а не політика", - наголосив Сушкевич.
Українська делегація в повному складі бойкотувала як церемонію відкриття, так і закриття Ігор на знак протесту проти допуску росіян під власним прапором. Сушкевич підкреслив, що ці заходи не є спортивними змаганнями, а використовуються МПК як політичний інструмент для легалізації присутності країни-окупанта.
Валерій Сушкевич
Також українська делегація заявила про "систематичний тиск" з боку організаторів Паралімпіади-2026 та МПК.
Зокрема спостерігалися неодноразові спроби примусового зняття українського прапора, втручання у внутрішні наради української команди, а також заборона спортсменці Олександрі Кононовій виходити на подіум у сережках синьо-жовтих кольорів із написом "Stop War".
Нагадаємо, що Паралімпіада-2026 стала першим великим турніром за довгий час, де російський прапор був піднятий офіційно, а гімн РФ лунав на честь переможців, попри продовження агресії проти України.
Деякі експерти вважають це сигналом до можливого поступового повернення росіян до міжнародного спорту перед літньою Олімпіадою-2028 у Лос-Анджелесі.
На Іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо вітчизняні паралімпійці завоювали 19 медалей, три з яких – найвищого гатунку. У командному заліку "синьо-жовті" фінішували сьомими.
Це найгірший результат для України за останні 20 років – з Турина-2006. Менше нагород та нижче підсумкове місце були лише на двох перших для наших спортсменів Пааралімпіадах – у Нагано-1998 та Солт-Лейк-Сіті-2002.
