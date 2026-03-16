"Це буде для них уроком": голова МПК зробив скандальну заяву про збірну України на Паралімпіаді

Позиція МПК: "Спорт переміг"

Парсонс назвав "розчаруванням" той факт, що Україна та низка інших країн акцентували увагу на політичних питаннях під час Ігор. На його думку, незважаючи на "жахливу ситуацію" в Україні, спортивна організація має стежити за дотриманням правил.

"Я сподіваюся, що це стане уроком для тих комітетів, які вирішили зосередитися на політичній стороні більше, ніж на спорті, тому що спорт у підсумку переміг", - заявив голова МПК.

Він також додав, що повернення російського прапора та гімну на Паралімпіаді-2026 було рішенням Генеральної асамблеї, прийнятим "в інтересах руху".

Відповідь України: "Мир – це не політика"

Очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у розмові з журналістами жорстко відповів на ці закиди. За його словами, заклики до миру та припинення війни, яка триває вже п'ятий рік, не є політикою.

"Якщо люди у світі хочуть жити в мирі – це права людини, а не політика", - наголосив Сушкевич.

Українська делегація в повному складі бойкотувала як церемонію відкриття, так і закриття Ігор на знак протесту проти допуску росіян під власним прапором. Сушкевич підкреслив, що ці заходи не є спортивними змаганнями, а використовуються МПК як політичний інструмент для легалізації присутності країни-окупанта.

Звинувачення у системному тиску

Також українська делегація заявила про "систематичний тиск" з боку організаторів Паралімпіади-2026 та МПК.

Зокрема спостерігалися неодноразові спроби примусового зняття українського прапора, втручання у внутрішні наради української команди, а також заборона спортсменці Олександрі Кононовій виходити на подіум у сережках синьо-жовтих кольорів із написом "Stop War".

Повернення російських символів

Нагадаємо, що Паралімпіада-2026 стала першим великим турніром за довгий час, де російський прапор був піднятий офіційно, а гімн РФ лунав на честь переможців, попри продовження агресії проти України.

Деякі експерти вважають це сигналом до можливого поступового повернення росіян до міжнародного спорту перед літньою Олімпіадою-2028 у Лос-Анджелесі.

Підсумки для України

На Іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо вітчизняні паралімпійці завоювали 19 медалей, три з яких – найвищого гатунку. У командному заліку "синьо-жовті" фінішували сьомими.

Це найгірший результат для України за останні 20 років – з Турина-2006. Менше нагород та нижче підсумкове місце були лише на двох перших для наших спортсменів Пааралімпіадах – у Нагано-1998 та Солт-Лейк-Сіті-2002.