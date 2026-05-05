Тріумф та драма в Римі: українська зірка тенісу здійснила неймовірний камбек, а інша - втратила все

Впевнений крок Калініної до основної сітки

Досвідчена українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно завершила виступи у кваліфікаційному етапі турніру WTA 1000 в Римі.

У фінальному протистоянні за право зіграти в основі вона впевнено переграла американку Кеті Волинець (104-та в рейтингу WTA).

Зустріч пройшла за домінування українки. У стартовому сеті Калініна швидко захопила ініціативу, реалізувавши три брейкпойнти, що дозволило закрити партію з рахунком 6:2.

Другий відрізок гри також розпочався з ривка Ангеліни - вона виграла чотири гейми поспіль.

Попри спроби суперниці повернутися в гру, фіналістка турніру 2023 року довела справу до перемоги - 6:3.

Для Калініної це четверта в кар'єрі участь в основній сітці римського "тисячника".

Драматична поразка Ястремської та втрата Костюк

На жаль, не всі представниці України змогли порадувати результатом. Даяна Ястремська завершила боротьбу вже у першому колі основної сітки.

У виснажливому матчі проти "нейтральної" Анастасії Захарової Даяна виграла перший сет (6:4) та вела 3:0 у другому, проте згодом втратила перевагу.

Доля матчу вирішувалася на тайбрейку третьої партії, де Ястремська мала колосальну перевагу (6:1), але не змогла реалізувати матчбол і поступилася - 6:7(6:8).

Раніше зі змагань знялася друга ракетка України Марта Костюк.

Нещодавня переможниця турніру в Мадриді змушена взяти паузу через проблеми з правим стегном. Також кваліфікацію не змогла подолати Дарія Снігур.

Хто представлятиме Україну в основі

Попри окремі невдачі, українське представництво в Римі залишається солідним. Окрім Калініної, за трофей боротимуться:

Еліна Світоліна

Олександра Олійникова (вже пройшла до другого кола, здолавши хорватку Петру Марчинко)

(вже пройшла до другого кола, здолавши хорватку Петру Марчинко) Юлія Стародубцева

Своїх наступних опоненток Стародубцева та Калініна дізнаються після остаточного формування сітки за підсумками всіх кваліфікаційних матчів.