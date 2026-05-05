Тріумф та драма в Римі: українська зірка тенісу здійснила неймовірний камбек, а інша - втратила все

Ангеліна Калініна подолала кваліфікаційне сито престижних змагань у столиці Італії. Поки експерша ракетка України готується до старту в основі, Даяна Ястремська несподівано покинула турнір після першого кола.
Досвідчена українська тенісистка Ангеліна Калініна успішно завершила виступи у кваліфікаційному етапі турніру WTA 1000 в Римі.
У фінальному протистоянні за право зіграти в основі вона впевнено переграла американку Кеті Волинець (104-та в рейтингу WTA).
Зустріч пройшла за домінування українки. У стартовому сеті Калініна швидко захопила ініціативу, реалізувавши три брейкпойнти, що дозволило закрити партію з рахунком 6:2.
Другий відрізок гри також розпочався з ривка Ангеліни - вона виграла чотири гейми поспіль.
Попри спроби суперниці повернутися в гру, фіналістка турніру 2023 року довела справу до перемоги - 6:3.
Для Калініної це четверта в кар'єрі участь в основній сітці римського "тисячника".
На жаль, не всі представниці України змогли порадувати результатом. Даяна Ястремська завершила боротьбу вже у першому колі основної сітки.
У виснажливому матчі проти "нейтральної" Анастасії Захарової Даяна виграла перший сет (6:4) та вела 3:0 у другому, проте згодом втратила перевагу.
Доля матчу вирішувалася на тайбрейку третьої партії, де Ястремська мала колосальну перевагу (6:1), але не змогла реалізувати матчбол і поступилася - 6:7(6:8).
Раніше зі змагань знялася друга ракетка України Марта Костюк.
Нещодавня переможниця турніру в Мадриді змушена взяти паузу через проблеми з правим стегном. Також кваліфікацію не змогла подолати Дарія Снігур.
Попри окремі невдачі, українське представництво в Римі залишається солідним. Окрім Калініної, за трофей боротимуться:
Своїх наступних опоненток Стародубцева та Калініна дізнаються після остаточного формування сітки за підсумками всіх кваліфікаційних матчів.