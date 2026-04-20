Три українки у Мадриді: дізнайтеся, хто з наших красунь пробився до фіналу відбору

Тріумфальний початок: результати першого кола

Українські тенісистки продемонстрували впевнену гру в півфінальних матчах кваліфікації.

Усі три представниці України, які розпочали свій шлях з відбору, мали статус сіяних і підтвердили його на корті, не віддавши суперницям жодного сету.

Найбільш вражаючий результат показала Юлія Стародубцева. Перша сіяна кваліфікації влаштувала справжній розгром італійці Лукреції Стефаніні.

Перша партія завершилася "сухою" перемогою українки, а в другому сеті вона віддала опонентці лише один гейм.

Ангеліна Калініна також не мала проблем у поєдинку проти господарки корту Марини Бассольс Рібери.

Колишня перша ракетка України впевнено контролювала гру, реалізувавши по два брейки у кожному сеті.

Найважчим видався початок матчу для Дарії Снігур. У першому сеті проти бразилійки Наухані Віторії Леме да Сілви точилася рівна боротьба до рахунку 5:5, проте українка зуміла дотиснути суперницю.

У другій партії Снігур вже повністю домінувала на майданчику.

Статистика виступів українок (1/2 фіналу відбору):

Юлія Стародубцева (1) - Лукреція Стефаніні (Італія) - 6:0, 6:1

Дарія Снігур (13) - Наухані Віторія Леме да Сілва (Бразилія) - 7:5, 6:1

Ангеліна Калініна (16) - Марина Бассольс Рібера (Іспанія) - 6:2, 6:1

Вирішальні битви: хто стане наступними суперницями

Для потрапляння до основної сітки мадридського турніру українкам необхідно здобути ще по одній перемозі.

Попереду на тенісисток чекають серйозні випробування проти титулованих та досвідчених опоненток.

Стародубцева посперечається за путівку в основу з Анастасією Павлюченковою (20-й номер посіву).

На Дарію Снігур очікує зустріч із бельгійською тенісисткою Ганне Вандевінкел.

Найбільш іменита суперниця дісталася Ангеліні Калініній - вона зіграє проти американки Слоан Стівенс.

Нагадаємо, що чотири представниці України вже гарантували собі місце в основному раунді змагань за рейтингом.

Це Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

Таким чином, у разі успіху в кваліфікації, Україна може бути представлена в Мадриді рекордною кількістю учасниць.