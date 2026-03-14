Три кола штрафу змінили все: де опинився Підручний після драматичної стрільби

15:32 14.03.2026 Сб
Поки світові лідери масово хибили, наш біатлоніст показав майстер-клас на останньому рубежі
aimg Катерина Урсатій
Три кола штрафу змінили все: де опинився Підручний після драматичної стрільби Результати гонки переслідування Кубка світу з біатлону в Отепяя (фото: IBU)

Капітан збірної України Дмитро Підручний зумів значно покращити свою позицію у гонці переслідування на Кубку світу. Попри кризову стрільбу на екваторі дистанції, українець нав'язав боротьбу світовій еліті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Тріумф Легрейда та боротьба українців

Програма другого дня змагань на етапі Кубка світу стартувала з чоловічої гонки переслідування. До числа 60 найкращих біатлоністів, які відібралися за підсумками спринту, потрапили двоє представників України - Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

Переконливу перемогу відсвяткував норвежець Штурла Легрейд. Допустивши лише одну помилку на вогневих рубежах, він прийшов до фінішу з величезним відривом у 2,5 хвилини від найближчого переслідувача - француза Емільєна Жаклена. Трійку лідерів замкнув ще один норвезький спортсмен Мартін Ульдаль.

Гойдалки Підручного: від топ-10 до штрафних кіл

Для лідера української команди Дмитра Підручного гонка видалася вкрай нестабільною.

Стартувавши за межами другої десятки, він бездоганно пройшов першу стрільбу, що дозволило йому миттєво піднятися у топ-20.

На середині дистанції Дмитро вже претендував на високе дев'яте місце.

Проте третій візит на стрільбище ледь не перекреслив усі сподівання.

Три незакриті мішені та відповідні штрафні кола відкинули українця далеко назад.

Ситуацію врятувала фінальна стійка: у той час, як суперники масово хибили, Підручний відпрацював чисто.

Це дозволило йому повернутися у гру та перетнути фінішну лінію 13-м.

Результати Віталія Мандзина

Інший українець, Віталій Мандзин, продемонстрував протилежну динаміку. Невдалий початок з трьома промахами він компенсував чистою роботою на третьому рубежі, піднявшись на 29-ту сходинку.

Проте ще три помилки під час останньої стрільби завадили йому втриматися в очковій зоні. У підсумку Мандзин завершив змагання на 45-й позиції.

Кубок світу. Гонка переслідування (чоловіки):

  1. Штурла Легрейд (Норвегія, 0+0+0+1) 34:41.0
  2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+2+3) +2:33.4
  3. Мартін Ульдаль (Норвегія, 3+0+1+1) +2:46.7
  4. Кемпбелл Райт (США, 0+0+1+1) +2:49.0
  5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1+0+4) +2:52.4
  6. Фаб'єн Клод (Франція, 1+1+2+0) +3:05.3

...

  • 13. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+3+0) +3:50.4
  • 45. Віталій Мандзин (Україна, 1+2+0+3) +6:05.1

Комбінований удар по Київщині: пошкоджені гуртожиток, будинки, є жертви
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв'ю з генералом Комаренком
