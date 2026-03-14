Три круга штрафа изменили все: где оказался Пидручный после драматической стрельбы
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный сумел значительно улучшить свою позицию в гонке преследования на Кубке мира. Несмотря на кризисную стрельбу на экваторе дистанции, украинец навязал борьбу мировой элите.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Триумф Легрейда и борьба украинцев
Программа второго дня соревнований на этапе Кубка мира стартовала с мужской гонки преследования. В число 60 лучших биатлонистов, которые отобрались по итогам спринта, попали двое представителей Украины - Дмитрий Пидручный и Виталий Мандзин.
Убедительную победу отпраздновал норвежец Штурла Легрейд. Допустив лишь одну ошибку на огневых рубежах, он пришел к финишу с огромным отрывом в 2,5 минуты от ближайшего преследователя - француза Эмильена Жаклена. Тройку лидеров замкнул еще один норвежский спортсмен Мартин Ульдаль.
Качели Пидручного: от топ-10 до штрафных кругов
Для лидера украинской команды Дмитрия Пидручного гонка выдалась крайне нестабильной.
Стартовав за пределами второй десятки, он безупречно прошел первую стрельбу, что позволило ему мгновенно подняться в топ-20.
На середине дистанции Дмитрий уже претендовал на высокое девятое место.
Однако третий визит на стрельбище едва не перечеркнул все надежды.
Три незакрытые мишени и соответствующие штрафные круги отбросили украинца далеко назад.
Ситуацию спасла финальная стойка: в то время, как соперники массово ошибались, Пидручный отработал чисто.
Это позволило ему вернуться в игру и пересечь финишную черту 13-м.
Результаты Виталия Мандзина
Другой украинец, Виталий Мандзин, продемонстрировал противоположную динамику. Неудачное начало с тремя промахами он компенсировал чистой работой на третьем рубеже, поднявшись на 29-ю строчку.
Однако еще три ошибки во время последней стрельбы помешали ему удержаться в очковой зоне. В итоге Мандзин завершил соревнования на 45-й позиции.
Кубок мира. Гонка преследования (мужчины):
- Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) 34:41.0
- Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+2+3) +2:33.4
- Мартин Ульдаль (Норвегия, 3+0+1+1+1) +2:46.7
- Кэмпбелл Райт (США, 0+0+1+1+1) +2:49.0
- Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+1+0+4) +2:52.4
- Фабьен Клод (Франция, 1+1+2+0) +3:05.3
...
- 13. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+3+0) +3:50.4
- 45. Виталий Мандзин (Украина, 1+2+0+3) +6:05.1
