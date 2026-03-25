Трейлер серіалу "Гаррі Поттер" вже в мережі: захопливі кадри та коли прем'єра

22:48 25.03.2026 Ср
3 хв
У ролику показали, як нові Гаррі, Рон та Герміона прямують до Гоґвортсу і заінтригували датою виходу
aimg Сюзанна Аль Маріді
Вийшов трейлер до серіалу про Гаррі Поттера (скриншот)

Нарешті вийшов довгоочікуваний трейлер серіалу "Гаррі Поттер" від HBO. У ролику можна вперше побачити, якою буде адаптація культової історії про юного чарівника у телевізійному всесвіті.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на відео в YouTube HBO Max.

Чим вразив перший трейлер до "Гаррі Поттера"

У двохвилинному відеоролику глядачі змогли вперше побачити виконавців головних ролей та перші сцени з майбутнього серіалу.

Домінік Маклафлін з'являється в образі Гаррі, Арабелла Стантон - у ролі Герміони, а Алістер Стаут - Рона.

Серіал створюють на студії у Лівсдені, де знімалася оригінальна кіносага. Він обіцяє відтворити магію кожної книги максимально точно.

Так, перший сезон отримав назву "Гаррі Поттер і Філософський камінь". Тут на початку трейлер можна побачити, як майбутній чарівник страждає у родині своєї тітки Дурслів.

Новий Гаррі Поттер (скриншот)

Вона намагається запевнити хлопчика, що в ньому немає нічого особливого. Проте вже скоро отримання листа зі школи магії та зустріч з Геґрідом кардинально змінюють його життя.

Так, Гаррі вирушає на лондонський вокзал "Кінгс-Крос", де йому доводиться вперше проходили крізь славнозвісну магічну платформу. Вже у потязі він зустрічає майбутніх друзів - Рона та Герміону.

Яким буде серіал Гаррі Поттер (скриншоти)

Коли прем'єра серіалу "Гаррі Поттер"

Творці не стали тримати інтригу й одразу дали зрозуміти, коли глядачі зможуть насолодитися першими епізодами легендарного проєкту. І станеться це вже зовсім скоро.

"Починається нова ера Гоґвортсу. Прем’єра оригінального серіалу HBO "Гаррі Поттер і філософський камінь" відбудеться цього Різдва", - йдеться в описі до відео.

У трейлері також можна побачити саму школу магії, гру в квідіч та багато іншого.


Хто ще зіграє в Гаррі Поттері

Акторів на головні ролі в серіалі обирали серед понад 30 тисяч кандидатів. Найбільше обговорень викликав виконавць ролі Снейпа - темношкірий актора Паапа Ессієду, який нещодавно заявив про погрози з боку критиків його вибору.

Серед інших акторів:

  • Альбус Дамблдор - Джон Літгоу
  • Мінерва Макґонеґел - Джанет МакТір
  • Фред і Джордж Візлі - Тристан та Габріель Гарланд
  • Персі Візлі - Руарі Спунер
  • Джинні Візлі - Грейсі Кокрейн
  • Моллі Візлі - Кетрін Паркінсон
  • Квірінус Квірел - Люк Таллон
  • Аргус Філч - Пол Уайтхаус

Раніше ми також писали, яку роль в "Гаррі Поттері" отримала українка.

