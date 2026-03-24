ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Трагедія на рингу: 19-річна боксерка впала в кому після моторошного нокауту (відео)

09:53 24.03.2026 Вт
2 хв
У американки Ісіс Сіо почалися конвульсії прямо під час бою
aimg Андрій Костенко
Ісіс Сіо програла нокаутом у другому поєдинку поспіль (фото: ProBoxTV)

Світ професійного боксу сколихнула жахлива подія на турнірі в Каліфорнії. Юна американська боксерка Ісіс Сіо опинилася на межі життя та смерті після серії потужних ударів у голову. Лікарям довелося ввести спортсменку в стан штучної коми, аби врятувати її мозок від незворотних ушкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії ProBoxTV.

78 секунд до катастрофи

Поєдинок у Сан-Бернардіно проти непереможної Джоселін Камарілло (6-0) завершився, ледь розпочавшись. На 78-й секунді першого раунду Сіо пропустила серію нищівних ударів і впала на канвас. У дівчини сталися конвульсії безпосередньо на рингу.

Через критичний стан постраждалу терміново доправили до медичного центру Університету Лома Лінда. Організатори бою підтвердили: для стабілізації стану Ісіс було введено в медикаментозну кому.

Фатальна помилка чи збіг обставин

Експерти звертають увагу на кричущий факт: лише за кілька тижнів до цього, 30 січня, 19-річна Сіо вже побувала у важкому нокауті в іншому поєдинку. Такий короткий проміжок між серйозними травмами голови є смертельно небезпечним, проте атлетку знову випустили на ринг.

"Ми молимося за якнайшвидше одужання Ісіс. Наші думки зараз із нею та її сім'єю в цей надзвичайно складний час", - йдеться в офіційній заяві ProBoxTV.

Останні новини про стан спортсменки

На щастя, за останніми даними, лікарям вдалося досягти прогресу. Повідомляється, що Сіо вже вийшла з коми та прийшла до тями. Дівчину відключили від апарату ШВЛ – вона дихає самостійно та почала розмовляти з медичним персоналом.

Попри позитивну динаміку, попереду на Ісіс чекає тривала реабілітація. Питання про її подальше повернення у великий спорт наразі навіть не розглядається.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бокс
Новини
