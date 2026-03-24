Трагедія на рингу: 19-річна боксерка впала в кому після моторошного нокауту (відео)
Світ професійного боксу сколихнула жахлива подія на турнірі в Каліфорнії. Юна американська боксерка Ісіс Сіо опинилася на межі життя та смерті після серії потужних ударів у голову. Лікарям довелося ввести спортсменку в стан штучної коми, аби врятувати її мозок від незворотних ушкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії ProBoxTV.
78 секунд до катастрофи
Поєдинок у Сан-Бернардіно проти непереможної Джоселін Камарілло (6-0) завершився, ледь розпочавшись. На 78-й секунді першого раунду Сіо пропустила серію нищівних ударів і впала на канвас. У дівчини сталися конвульсії безпосередньо на рингу.
Через критичний стан постраждалу терміново доправили до медичного центру Університету Лома Лінда. Організатори бою підтвердили: для стабілізації стану Ісіс було введено в медикаментозну кому.
La #boxeadora de 19 años Isis Sio permanece en coma inducido tras ser noqueada en el primer asalto en #California.— Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 23, 2026
Фатальна помилка чи збіг обставин
Експерти звертають увагу на кричущий факт: лише за кілька тижнів до цього, 30 січня, 19-річна Сіо вже побувала у важкому нокауті в іншому поєдинку. Такий короткий проміжок між серйозними травмами голови є смертельно небезпечним, проте атлетку знову випустили на ринг.
"Ми молимося за якнайшвидше одужання Ісіс. Наші думки зараз із нею та її сім'єю в цей надзвичайно складний час", - йдеться в офіційній заяві ProBoxTV.
Останні новини про стан спортсменки
На щастя, за останніми даними, лікарям вдалося досягти прогресу. Повідомляється, що Сіо вже вийшла з коми та прийшла до тями. Дівчину відключили від апарату ШВЛ – вона дихає самостійно та почала розмовляти з медичним персоналом.
Попри позитивну динаміку, попереду на Ісіс чекає тривала реабілітація. Питання про її подальше повернення у великий спорт наразі навіть не розглядається.
