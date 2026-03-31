Тотальний розгром: Стародубцева знищила екс-першу ракетку на турнірі в Чарльстоні

20:34 31.03.2026 Вт
2 хв
П'ята ракетка України не залишила шансів суперниці з топ-70 світового рейтингу
aimg Андрій Костенко
Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)

Юлія Стародубцева – п'ята у вітчизняному рейтингу та 89-та у світі – переможно стартувала на турнірі серії WTA 500 у американському Чарльстоні. У грі першого кола основної сітки українка влаштувала справжній майстер-клас для екс-першої ракетки в парному розряді Чжан Шуай з Китаю.

WTA 500. Чарльстон. 1/32 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна) – Чжан Шуай (Китай) – 6:3, 6:0

Тріумф за 53 хвилини

Стародубцева (WTA 89) підходила до матчу в статусі андердога проти досвідченої Чжан Шуай (WTA 62), проте на корті панувала лише одна спортсменка. Перший сет Юлія забрала з рахунком 6:3, а у другій партії взагалі оформила суперниці "баранку" – 6:0.

Матч тривав менше години. За цей час українка продемонструвала залізну витримку: оформила три ейси та не віддала жодної власної подачі. Такий перформанс дозволив Юлії пробитися до 1/16 фіналу у своєму дебютному виступі на цьому турнірі.

Що далі

У другому колі на Стародубцеву чекає надскладне випробування. У середу, 1 квітня, вона зустрінеться з другою сіяною турніру – "нейтральною" росіянкою Єкатєриною Александровою (WTA 13). Тенісистки раніше ніколи не перетиналися на корті.

Крім Стародубцевої, боротьбу в Чарльстоні продовжує Даяна Ястремська, на яку в другому колі чекає матч проти швейцарки Белінди Бенчіч. Також свій шлях розпочне Олександра Олійникова у поєдинку проти Поліни Кудерметової, що представляє Узбекистан.

Раніше ми розповіли, як Ангеліна Калініна втратила титул у Хорватії після серії з 14 перемог поспіль.

