ua en ru
Чт, 25 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Топ-трансфер в УПЛ: "Полесье" заплатило более миллиона за футболиста европейской сборной

Четверг 25 декабря 2025 11:21
UA EN RU
Топ-трансфер в УПЛ: "Полесье" заплатило более миллиона за футболиста европейской сборной Фото: Линдон Эмерлаху - новичок житомирского клуба (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Житомирское "Полесье" официально объявило о подписании первого новичка в текущем межсезонье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Кто пополнил "стаю"

Новым футболистом "полесских волков" стал полузащитник национальной сборной Косово Линдон Эмерлаху. 23-летний футболист заключил контракт сроком на три года. В новой команде он будет выступать под 14-м номером.

Основная позиция новичка - опорный полузащитник. Также он может сыграть в передней линии центральной зоны полузащиты.

В "Полесье" хавбек перебрался из румынского ЧФР "Клуж", за который играл в текущем сезоне.

По неофициальной информации трансфер косовара обошелся житомирскому клубу в сумму от 1,5 до 2 миллионов евро. Зарплата самого футболиста будет на уровне 300-400 тысяч евро в год без учета бонусов.

Сообщается, что на Эмерлаху претендовал еще один украинский клуб - харьковский "Металлист 1925", однако в борьбе за игрока победило именно "Полесье".

Топ-трансфер в УПЛ: &quot;Полесье&quot; заплатило более миллиона за футболиста европейской сборной

Что известно о новичке

Эмерлаху является воспитанником косовского клуба "Балкани", где начал профессиональную карьеру в 2021 году. В феврале 2025-го он перешел в ЧФР "Клуж" за 700 тысяч евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 24 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

За национальную сборную Косово он сыграл 12 матчей, в которых отметился одним забитым голом.

Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 млн евро.

Ранее мы сообщали об обновленных рыночных ценах футболистов украинской Премьер-лиги.

Также узнайте о топ-20 самых дорогих футбольных команд Украины по суммарной стоимости игроков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ
Новости
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов
Генштаб обновил потери РФ за сутки: почти 900 оккупантов и более полутысячи дронов
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну