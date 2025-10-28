Топ-8 тенісисток сезону 2025: хто боротиметься за титул на WTA Finals

Жіноча тенісна асоціація WTA оприлюднила результати жеребкування Підсумкового турніру 2025 року, який відбудеться в Ер-Ріяді з 1 по 8 листопада. Вісім найкращих тенісисток світу змагатимуться за титул в одиночному та парному розрядах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт WTA у соцмережі X (Twitter).
Вісім учасниць WTA Finals 2025 були розподілені на дві групи, названі на честь легендарних тенісисток - Штеффі Граф та Серени Вільямс.
У груповому етапі кожна тенісистка зіграє по одному матчу з кожною суперницею своєї групи. До півфіналу пройдуть по дві найкращі спортсменки з кожної групи.
Серед учасниць найбільший досвід мають Швьонтек та Сабалєнка.
Американка Медісон Кіз повертається до турніру вперше за дев’ять років після перемоги на Australian Open - її дебютний титул Грендслемів.
Четверо учасниць цьогорічного турніру вже доходили до фіналу WTA Finals: Пегула, Гофф, Швьонтек і Сабалєнка. Швьонтек та Пегула зустрічалися у фіналі 2023 року, перемогу здобула польська тенісистка. Гофф стала чемпіонкою 2024-го, а Сабалєнка була фіналісткою 2022 року.
У парних змаганнях сформовано дві групи:
Минулорічний парний титул захищатимуть Дабровскі та Рутліфф.
Уже п’ятий сезон поспіль жодна українка не пройшла до WTA Finals в одиночному розряді. Востаннє українська спортсменка була представлена у 2019 році, тоді Еліна Світоліна дійшла до фіналу.