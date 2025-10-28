Топ-8 тенісисток сезону 2025: хто боротиметься за титул на WTA Finals

Групи та формат турніру

Вісім учасниць WTA Finals 2025 були розподілені на дві групи, названі на честь легендарних тенісисток - Штеффі Граф та Серени Вільямс.

У груповому етапі кожна тенісистка зіграє по одному матчу з кожною суперницею своєї групи. До півфіналу пройдуть по дві найкращі спортсменки з кожної групи.

Група "Штеффі Граф":

Аріна Сабалєнка (Білорусь) - №1 WTA

Коко Гофф (США) - №3 WTA

Джессіка Пегула (США) - №5 WTA

Жасмін Паоліні (Італія) - №8 WTA

Група "Серена Вільямс":

Іга Швьонтек (Польща) - №2 WTA

Аманда Анісімова (США) - №4 WTA

Єлена Рибакіна (Казахстан) - №6 WTA

Медісон Кіз (США) - №7 WTA

Серед учасниць найбільший досвід мають Швьонтек та Сабалєнка.

Американка Медісон Кіз повертається до турніру вперше за дев’ять років після перемоги на Australian Open - її дебютний титул Грендслемів.

Фіналістки останніх років

Четверо учасниць цьогорічного турніру вже доходили до фіналу WTA Finals: Пегула, Гофф, Швьонтек і Сабалєнка. Швьонтек та Пегула зустрічалися у фіналі 2023 року, перемогу здобула польська тенісистка. Гофф стала чемпіонкою 2024-го, а Сабалєнка була фіналісткою 2022 року.

Парний розряд

У парних змаганнях сформовано дві групи:

Група "Мартіна Навратілова":

Сара Еррані/Жасмін Паоліні (Італія)

Вероніка Кудерметова/Елізе Мертенс (Бельгія)

Се Шувей/Альона Остапенко (Тайвань/Латвія)

Ейша Мухаммад/Демі Схюрс (США/Нідерланди)

Група "Лізель Губер":

Катерина Синякова/Тейлор Таунсенд (Чехія/США)

Габріела Дабровскі/Ерін Рутліфф (Канада/Нова Зеландія)

Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер

Тімеа Бабош/Луїза Стефані (Угорщина/Бразилія)

Минулорічний парний титул захищатимуть Дабровскі та Рутліфф.

Українські тенісистки на турнірі

Уже п’ятий сезон поспіль жодна українка не пройшла до WTA Finals в одиночному розряді. Востаннє українська спортсменка була представлена у 2019 році, тоді Еліна Світоліна дійшла до фіналу.