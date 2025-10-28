Топ-8 теннисисток сезона 2025: кто будет бороться за титул на WTA Finals

Женская теннисная ассоциация WTA обнародовала результаты жеребьевки Итогового турнира 2025 года, который состоится в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. Восемь лучших теннисисток мира будут соревноваться за титул в одиночном и парном разрядах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт WTA в соцсети X (Twitter).
Восемь участниц WTA Finals 2025 были распределены на две группы, названные в честь легендарных теннисисток - Штеффи Граф и Серены Уильямс.
В групповом этапе каждая теннисистка сыграет по одному матчу с каждой соперницей своей группы. В полуфинал пройдут по две лучшие спортсменки из каждой группы.
Среди участниц наибольший опыт имеют Швьонтек и Сабаленка.
Американка Мэдисон Киз возвращается в турнир впервые за девять лет после победы на Australian Open - ее дебютный титул Грэндслемов.
Четверо участниц нынешнего турнира уже доходили до финала WTA Finals: Пегула, Гофф, Швьонтек и Сабаленка. Швьонтек и Пегула встречались в финале 2023 года, победу одержала польская теннисистка. Хофф стала чемпионкой 2024-го, а Сабаленка была финалисткой 2022 года.
В парных соревнованиях сформированы две группы:
Прошлогодний парный титул будут защищать Дабровски и Рутлифф.
Уже пятый сезон подряд ни одна украинка не прошла в WTA Finals в одиночном разряде. Последний раз украинская спортсменка была представлена в 2019 году, тогда Элина Свитолина дошла до финала.