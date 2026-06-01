Тищенко зізнався, чому не бачиться з 9-річним сином після розлучення

Народний депутат Микола Тищенко, який у 2024 році розлучився з дружиною Аллою Барановською, розповів, у яких стосунках нині перебуває з колишньою обраницею. Також він прокоментував, як зараз спілкується з їхнім сином Давидом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика для програми "Тур зірками".
За словами нардепа, він намагається зберігати нормальну комунікацію з колишніми дружинами.
Тищенко наголосив, що для нього це важливо передусім через дітей.
"Я з усіма своїми ексдружинами майже в гарних стосунках, як будь-яка доросла, вже сформована людина. Всім раджу бути в гарних стосунках з ексдружинами, тому що діти мають рости в любові", - сказав нардеп.
Водночас політик зізнався, що нині не має можливості часто бачитися із сином Давидом.
За словами Миколи, дитина живе не в Києві, тоді як його робота зараз переважно пов’язана зі столицею.
"Складно спілкуватися, бо він живе не в Києві. В мене сьогодні багато роботи пов'язаної саме з Києвом. Якщо є можливість - бачимось. Зараз такої можливості немає", - пояснив Тищенко.
Разом із тим він запевнив, що сплачує аліменти на сина.
Микола Тищенко та Алла Барановська одружилися наприкінці 2016 року. Згодом у пари народився син Давид, якому в лютому цього року виповнилося 9 років.
Подружжя прожило разом близько семи років. У листопаді 2023 року Тищенко та Барановська подали на розлучення, а у 2024 році офіційно припинили шлюб.
Раніше Тищенко пояснював, що однією з причин розриву стало те, що вони з Аллою фактично жили в різних місцях.
За його словами, Барановська перебуває не в Києві, тоді як він працює у столиці, тому вести спільний побут і зберігати сімейне життя стало складно.
Після появи новин про розлучення у медіа також припускали, що воно могло бути фіктивним. Сам Тищенко ці чутки заперечував.