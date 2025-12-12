Без Тіни Кароль, але з Цимбалюком: розкрито імена ведучих "Танців з зірками"

Стали відомі ведучі спецвипуску "Танців з зірками". Серед них - головний герой "Холостяка", українська гімнастка та фронтвумен відомого гурту.
Незмінний ведучий "Танців з зірками" знову потішить глядачів. Юрій щасливий повернутися до ведення проєкту та вважає його надзвичайно важливим, адже він дарує емоції, які допомагають вижити.
До команди ведучих приєднається й Осадча. Вона добре знайома глядачам за проєктами "Голос країни", "Голос. Діти" та "Світське життя".
Ведучою ред-руму стане телеведуча, яку глядачі вже бачили в попередніх сезонах "Танців з зірками". Вона зустрічатиме зіркові пари після виступів та першою дізнаватиметься їхні враження, а також ділитиметься цікавими моментами залаштунків.
Телеведуча, громадська діячка та авторка YouTube-проєктів. Колись вона вже брала участь в проєкті у 2018 році, а тепер дізнаватиметься емоції та враження учасників.
Український актор театру та кіно й головний герой цьогорічного "Холостяка" ще кілька років тому сам підкорював танцювальний паркет, а тепер виступить в ролі ведучого.
Солістка гурту KAZKA та учасниця восьмого сезону "Танців з зірками" теж приєдналася до зіркових ведучих благодійного спецвипуску шоу.
Фронтвумен гурту The Hardkiss була суперфіналісткою 7-го сезону "Танців з зірками". Цього разу вона спілкуватиметься з учасниками як ведуча.
Українська гімнастка та призерка Олімпійських ігор 2016 року дійшла до фіналу "Танців з зірками" у 2019 році. А тепер стала ведучою передноворічного випуску.
Нагадаємо, передноворічний благодійний спецвипуск проєкту "Танці з зірками. Рух до життя" вийде 28 грудня о 20:00 на 1+1 Україна.
Проєкт повертається з новими учасниками та оновленим складом журі. Серед судів - військовий та хореограф Дмитро Дікусар, балерина Катерина Кухар, співаки Наталія Могилевська та MONATIK.
