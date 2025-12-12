UA

Без Тіни Кароль, але з Цимбалюком: розкрито імена ведучих "Танців з зірками"

Стали відомі ведучі "Танців з зірками" 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Стали відомі ведучі спецвипуску "Танців з зірками". Серед них - головний герой "Холостяка", українська гімнастка та фронтвумен відомого гурту.

Хто з зірок вестиме "Танці з зірками", розповідає РБК-Україна з посиланням на 1+1.

Юрій Горбунов

Незмінний ведучий "Танців з зірками" знову потішить глядачів. Юрій щасливий повернутися до ведення проєкту та вважає його надзвичайно важливим, адже він дарує емоції, які допомагають вижити.

Юрій Горбунов (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)​​​​​​​

Катерина Осадча 

До команди ведучих приєднається й Осадча. Вона добре знайома глядачам за проєктами "Голос країни", "Голос. Діти" та "Світське життя".

 Катерина Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Іванна Онуфрійчук

Ведучою ред-руму стане телеведуча, яку глядачі вже бачили в попередніх сезонах "Танців з зірками". Вона зустрічатиме зіркові пари після виступів та першою дізнаватиметься їхні враження, а також ділитиметься цікавими моментами залаштунків.

Іванна Онуфрійчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Маша Єфросиніна 

Телеведуча, громадська діячка та авторка YouTube-проєктів. Колись вона вже брала участь в проєкті у 2018 році, а тепер дізнаватиметься емоції та враження учасників.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Тарас Цимбалюк

Український актор театру та кіно й головний герой цьогорічного "Холостяка" ще кілька років тому сам підкорював танцювальний паркет, а тепер виступить в ролі ведучого.

 Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Олександра Заріцька

Солістка гурту KAZKA та учасниця восьмого сезону "Танців з зірками" теж приєдналася до зіркових ведучих благодійного спецвипуску шоу.

 Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)

Юлія Саніна 

Фронтвумен гурту The Hardkiss була суперфіналісткою 7-го сезону "Танців з зірками". Цього разу вона спілкуватиметься з учасниками як ведуча.

 Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Анна Різатдінова 

Українська гімнастка та призерка Олімпійських ігор 2016 року дійшла до фіналу "Танців з зірками" у 2019 році. А тепер стала ведучою передноворічного випуску.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, передноворічний благодійний спецвипуск проєкту "Танці з зірками. Рух до життя" вийде 28 грудня о 20:00 на 1+1 Україна.

Проєкт повертається з новими учасниками та оновленим складом журі. Серед судів - військовий та хореограф Дмитро Дікусар, балерина Катерина Кухар, співаки Наталія Могилевська та MONATIK.

Учасниками святкового випуску стали:

  • ветеранка Руслана Данілкіна
  • стендап-комік Василь Байдак
  • ведуча "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс
  • фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич
  • ведуча новин Наталя Островська
  • колишній "Холостяк" Нікіта Добринін
  • телеведуча Наталі Солонік
  • співачка KOLA
  • актор Павло Текучев
  • акторка Наталка Денисенко
  • ведучий Григорій Решетнік
  • блогерка Даша Квіткова

Серед танцівників:

  • Євген Кот
  • Юлія Сахневич
  • Олександр Прохоров
  • Павло Сімакін
  • Анна Манжула
  • Антон Нестерко
  • Анна Кареліна
  • Яна Цибульська
  • Макс Леонов
  • Віталій Загоруйко
  • Надін
  • Сергій Єфремов

