Без Тины Кароль, но с Цымбалюком: раскрыты имена ведущих "Танців з зірками"

Стали известны ведущие спецвыпуска "Танців з зірками". Среди них - главный герой "Холостяка", украинская гимнастка и фронтвумен известной группы.
Кто из звезд будет вести "Танці з зірками", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на 1+1.
Неизменный ведущий "Танців з зірками" снова порадует зрителей. Юрий счастлив вернуться к ведению проекта и считает его чрезвычайно важным, ведь он дарит эмоции, которые помогают выжить.
К команде ведущих присоединится и Осадчая. Она хорошо знакома зрителям по проектам "Голос країни", "Голос. Діти" и "Світське життя".
Ведущей ред-рума станет телеведущая, которую зрители уже видели в предыдущих сезонах "Танців з зірками". Она будет встречать звездные пары после выступлений и первой узнавать их впечатления, а также делиться интересными моментами из-за кулис.
Телеведущая, общественный деятель и автор YouTube-проектов. Когда-то она уже участвовала в проекте в 2018 году, а теперь будет узнавать эмоции и впечатления участников.
Украинский актер театра и кино и главный герой нынешнего "Холостяка" еще несколько лет назад сам покорял танцевальный паркет, а теперь выступит в роли ведущего.
Солистка группы KAZKA и участница восьмого сезона "Танців з зірками" тоже присоединилась к звездным ведущим благотворительного спецвыпуска шоу.
Фронтвумен группы The Hardkiss была суперфиналисткой 7-го сезона "Танців з зірками". На этот раз она будет общаться с участниками как ведущая.
Украинская гимнастка и призер Олимпийских игр 2016 года дошла до финала "Танців з зірками" в 2019 году. А теперь стала ведущей предновогоднего выпуска.
Напомним, предновогодний благотворительный спецвыпуск проекта "Танці з зірками. Рух до життя" выйдет 28 декабря в 20:00 на 1+1 Украина.
Шоу возвращается с новыми участниками и обновленным составом жюри. Среди судей - военный и хореограф Дмитрий Дикусар, балерина Катерина Кухар, певцы Наталья Могилевская и MONATIK.
Участниками праздничного выпуска стали:
Среди танцовщиков:
