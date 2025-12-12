RU

Без Тины Кароль, но с Цымбалюком: раскрыты имена ведущих "Танців з зірками"

Стали известны ведущие "Танців з зірками" 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Стали известны ведущие спецвыпуска "Танців з зірками". Среди них - главный герой "Холостяка", украинская гимнастка и фронтвумен известной группы.

Кто из звезд будет вести "Танці з зірками", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на 1+1.

Юрий Горбунов

Неизменный ведущий "Танців з зірками" снова порадует зрителей. Юрий счастлив вернуться к ведению проекта и считает его чрезвычайно важным, ведь он дарит эмоции, которые помогают выжить.

Юрий Горбунов (фото: facebook.com/1plus1.Gorbunov)

Катерина Осадчая

К команде ведущих присоединится и Осадчая. Она хорошо знакома зрителям по проектам "Голос країни", "Голос. Діти" и "Світське життя".

 Катерина Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Иванна Онуфрийчук

Ведущей ред-рума станет телеведущая, которую зрители уже видели в предыдущих сезонах "Танців з зірками". Она будет встречать звездные пары после выступлений и первой узнавать их впечатления, а также делиться интересными моментами из-за кулис.

Иванна Онуфрийчук (фото: instagram.com/ivannaonufriichuk)

Маша Ефросинина

Телеведущая, общественный деятель и автор YouTube-проектов. Когда-то она уже участвовала в проекте в 2018 году, а теперь будет узнавать эмоции и впечатления участников.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Тарас Цымбалюк

Украинский актер театра и кино и главный герой нынешнего "Холостяка" еще несколько лет назад сам покорял танцевальный паркет, а теперь выступит в роли ведущего.

Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Александра Зарицкая

Солистка группы KAZKA и участница восьмого сезона "Танців з зірками" тоже присоединилась к звездным ведущим благотворительного спецвыпуска шоу.

Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)

Юлия Санина

Фронтвумен группы The Hardkiss была суперфиналисткой 7-го сезона "Танців з зірками". На этот раз она будет общаться с участниками как ведущая.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка и призер Олимпийских игр 2016 года дошла до финала "Танців з зірками" в 2019 году. А теперь стала ведущей предновогоднего выпуска.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, предновогодний благотворительный спецвыпуск проекта "Танці з зірками. Рух до життя" выйдет 28 декабря в 20:00 на 1+1 Украина.

Шоу возвращается с новыми участниками и обновленным составом жюри. Среди судей - военный и хореограф Дмитрий Дикусар, балерина Катерина Кухар, певцы Наталья Могилевская и MONATIK.

Участниками праздничного выпуска стали:

  • ветеранка Руслана Данилкина
  • стендап-комик Василий Байдак
  • ведущая "Сніданку з 1+1" Неля Шовкопляс
  • фронтмен группы O.Torvald Женя Галич
  • ведущая новостей Наталья Островская
  • бывший "Холостяк" Никита Добрынин
  • телеведущая Натали Солоник
  • певица KOLA
  • актер Павел Текучев
  • актриса Наталка Денисенко
  • ведущий Григорий Решетник
  • блогер Даша Квиткова

Среди танцовщиков:

  • Евгений Кот
  • Юлия Сахневич
  • Александр Прохоров
  • Павел Симакин
  • Анна Манжула
  • Антон Нестерко
  • Анна Карелина
  • Яна Цыбульская
  • Макс Леонов
  • Виталий Загоруйко
  • Надин
  • Сергей Ефремов

