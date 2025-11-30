Терлюга і Заплітний підкорили татамі: як Україна здобула медалі на ЧС-2025 з карате

Українські каратисти здобули три медалі на чемпіонаті світу 2025 року, який проходить у Каїрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
33-річна одеситка Анжеліка Терлюга завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 55 кг. Ця нагорода стала її другою "бронзою" на світових першостях.
Здобуток має особливу вартість, адже спортсменка повернулася до змагань після паузи - у грудні 2024 року вона стала мамою.
Доля "бронзи" вирішувалась у поєдинку проти Валентіни Торо Менезес (Чилі).
Сутичка була драматичною, після поразки у чвертьфіналі від єгиптянки Ахлам Юссеф (3:8), Терлюга отримала шанс поборотися за медаль завдяки виходу суперниці у фінал.
У самому бронзовому фіналі Терлюга, поступаючись 1:3, зуміла здійснити вражаючий камбек.
За 9 секунд до кінця зустрічі, коли рахунок був рівним (4:4) і перевага першого балу (сеншу) була за чилійкою, Анжеліка завдала вирішального удару, що приніс їй ще два очки (ваза-арі).
Фінальний рахунок 6:4 на користь українки.
24-річний Андрій Заплітний з Чернівців приніс українській збірній срібну медаль у ваговій категорії до 75 кг.
У фінальному поєдинку за "золото" Заплітний зійшовся з Абдулазізом Абдуллою Мамдухом, представником країни-господарки.
Під шаленою підтримкою місцевих трибун єгипетський спортсмен виявився точнішим і здобув перемогу з рахунком 6:0.
Слід зазначити, що у півфіналі Заплітний здолав "нейтрального" Ернеста Шарафудінова у ясчкравому поєдину з рахунком 6:3.
Попри поразку у вирішальному двобої, "срібло" Чемпіонату світу - це значне досягнення.
В історії українського карате було всього 3 золоті фінали, але наразі жодної золотої медалі нашим атлетам не вдалося здобути.
Перша нагорода для України на ЧС-2025 дісталася Кнарік Айрапетян у категорії пара-карате серед жінок на візках.
Наша спортсменка впевнено проходила всі етапи турніру і лідирувала на шляху до фіналу.
У вирішальному поєдинку судді віддали перемогу представниці Єгипту - господарці турніру.
Отож, вона виборола срібну медаль у категорії пара-карате серед жінок на візках. Її успіх став знаковим стартом для всієї збірної.
Українська чемпіонка Європи Олександра Шолохова, яка змагалася у категорії до 61 кг, не змогла піднятися на світовий п'єдестал.
У драматичній сутичці за бронзову медаль вона поступилася Асель Канай з Казахстану з мінімальною різницею 2:3.
У підсумковому протоколі Шолохова посіла четверте місце. Раніше, у півфіналі, українка поступилася Гонг Лі (Китай) з рахунком 0:5.
До призерів чемпіонатів світу від України також належать:
Нагадаємо, що карате було представлене на Олімпійських іграх у Токіо. Саме тоді українські атлети Станіслав Горуна та Анжеліка Терлюга здобули олімпійські нагороди.
Також, цього року Анжеліка Терлюга принесла Україні першу медаль на Всесвітніх іграх у Китаї.
Крім того, каратист Різван Талібов приніс Україні "золото" Всесвітніх ігор-2025.