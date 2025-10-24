Тарас Цимбалюк вперше розкрив причину розставання зі Світланою Готочкіною

Якими були стосунки Тараса зі Світланою Готочкіною

За словами актора, їхня історія почалася дистанційно - спочатку вони лише спілкувалися онлайн, а вже потім зустрілися особисто.

"Місяць просто переписувалися. Потім зустрілися у Києві, зрозуміли, що є гармонія, і пішли далі разом", - розповів Тарас.

Він зазначив, що спільний час був для них справжнім викликом, адже обидва активно розвивали свої кар'єри в різних країнах.

Тарас та Світлана (скриншот)

Що стало причиною розставання

Згодом через постійну відстань і напружений графік між парою почали виникати непорозуміння.

"У Світлани на той час ставав на ноги бізнес у Польщі, тому були відрядження, переїзди. Іноді ми не бачилися місяць. Розбіжності у побутових проблемах мали б вирішуватися за столом, а це все відбувалося через смс або дзвінки", - поділився актор.

Додаткової напруги додавала робота Тараса на знімальному майданчику, яка займала багато сил та енергії.

"Вона не розуміла, що таке тиждень без вихідних, коли ти розмовляєш, існуєш у кадрі, віддаєш масу енергії. А потім приїжджаєш додому, і тебе чекає "ну давай тепер розважай мене", - зізнався Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк про розставання з колишньою (скриншот)

Кульмінацією стала велика сварка напередодні свят.

"Апогеєм цього всього стало те, що ми перед Новим роком дуже розсварилися і, власне, все", - додав він.

Чому Тарас пішов на “Холостяк”

Після розставання актор вирішив дати шанс новим почуття. Саме тому погодився стати головним героєм романтичного проєкту.

"Я дійсно не виключаю того, що можу тут зустріти своє кохання, людину, яка принесе щось цінне у моє життя, а я - у її", - зазначив Тарас.

Він наголосив, що прагне справжніх почуттів, а також мріє про родину та дітей.

Що відомо про стосунки Цимбалюка та Готочкіної

Нагадаємо, вже після завершення зйомок "Холостяка" Цимбалюка помітили в компанії колишньої. Вони разом з'явилися на її модному показі, крокуючи поруч подіумом. Через це багато користувачів припустили, що вони знову разом.

Тарас і Світлана зустрічалися близько двох років. Наприкінці минулого року з'явилися чутки про їхнє розставання, яке вони публічно не коментували. А вже у квітні цього року актора оголосили героєм "Холостяка".