Тарас Цымбалюк впервые раскрыл причину расставания со Светланой Готочкиной

Какими были отношения Тараса со Светланой Готочкиной

По словам актера, их история началась дистанционно - сначала они только общались онлайн, а уже потом встретились лично.

"Месяц просто переписывались. Потом встретились в Киеве, поняли, что есть гармония, и пошли дальше вместе", - рассказал Тарас.

Он отметил, что совместное время было для них настоящим вызовом, ведь оба активно развивали свои карьеры в разных странах.

Тарас и Светлана (скриншот)

Что стало причиной расставания

Впоследствии из-за постоянного расстояния и напряженного графика между парой начали возникать недоразумения.

"У Светланы в то время становился на ноги бизнес в Польше, поэтому были командировки, переезды. Иногда мы не виделись месяц. Разногласия в бытовых проблемах должны были бы решаться за столом, а это все происходило через смс или звонки", - поделился актер.

Дополнительного напряжения добавляла работа Тараса на съемочной площадке, которая занимала много сил и энергии.

"Она не понимала, что такое неделя без выходных, когда ты разговариваешь, существуешь в кадре, отдаешь массу энергии. А потом приезжаешь домой, и тебя ждет "ну давай теперь развлекай меня", - признался Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк о расставании с бывшей (скриншот)

Кульминацией стала большая ссора накануне праздников.

"Апогеем этого всего стало то, что мы перед Новым годом очень рассорились и, собственно, все", - добавил он.

Почему Тарас пошел на "Холостяк"

После расставания актер решил дать шанс новым чувствам. Именно поэтому согласился стать главным героем романтического проекта.

"Я действительно не исключаю того, что могу здесь встретить свою любовь, человека, который принесет что-то ценное в мою жизнь, а я - в ее", - отметил Тарас.

Он отметил, что стремится к настоящим чувствам, а также мечтает о семье и детях.

Что известно об отношениях Цымбалюка и Готочкиной

Напомним, уже после завершения съемок "Холостяка" Цымбалюка заметили в компании бывшей. Они вместе появились на ее модном показе, шагая рядом по подиуму. Из-за этого многие пользователи предположили, что они снова вместе.

Тарас и Светлана встречались около двух лет. В конце прошлого года появились слухи об их расставании, которое они публично не комментировали. А уже в апреле этого года актера объявили героем "Холостяка".