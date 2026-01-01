"Танці з зірками-2025": стало відомо ім'я переможця благодійного спецвипуску

У спецпроєкті взяли участь 12 зіркових пар, які представили свої танцювальні номери на паркеті.

Суддівські бали глядачі побачили ще під час ефіру, а остаточні підсумки оголосили на телеканалі 1+1 Україна одразу після новорічного звернення президента України Володимир Зеленський.

Як голосували глядачі

Глядацьке голосування стартувало 28 грудня о 20:00 і тривало до опівночі 30 грудня.

Кожен відданий голос мав не лише символічне значення, а й благодійну складову - він перетворювався на донат для Superhumans Center, який займається прицільною евакуацією військових із тяжкими пораненнями.

У результаті українцям вдалося зібрати понад 1 мільйон 639 тисяч гривень. Ці кошти забезпечили 306 евакуацій для поранених захисників.

Найбільшу підтримку від глядачів отримала пара Руслани Данілкіної та Павла Сімакіна.

Руся Данилкіна і Павло Сімакін (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Переможниця зізналася, що її участь у шоу була мотивована не бажанням виграти, а прагненням допомогти зі збором коштів для потреб ЗСУ.

Оцінки журі

Члени журі спецвипуску - Наталія Могилевська, MONATIK, Катерина Кухар та Дмитро Дікусар - також найвищими балами відзначили виступ Данілкіної та Сімакіна.

Усі судді поставили парі максимальні 10 балів, що й забезпечило їм перше місце за результатами цього етапу.

Результати інших учасників виглядали так:

KOLA та Сергій Єфремов - 40 балів

Павло Текучев та Анна Кареліна - 39 балів

Нікіта Добринін та Анна Манжула - 39 балів

Наталка Денисенко та Антон Нестерко - 39 балів

Наталі Солонік та Олександр Прохоров - 38 балів

Женя Галич та Яна Цибульська - 38 балів

Григорій Решетник та Юлія Сахневич - 38 балів

Даша Квіткова та Євген Кот - 37 балів

Василь Байдак та Nadine - 36 балів

Неля Шовкопляс та Макс Леонов - 35 балів

Наталя Островська та Віталій Загоруйко - 35 балів

Яким був номер переможців

Руслана Данілкіна та Павло Сімакін виконали емоційну румбу, яка справила сильне враження і на публіку, і на журі.

Їхній виступ вирізнявся не лише технічною майстерністю, а й глибокою емоційною наповненістю - без складних декорацій чи спецефектів.

За словами Катерини Кухар, під час танцю пара буквально наповнила паркет потужною енергією та чуттєвістю.

Варто зазначити, що Руслана Данілкіна добровільно долучилася до захисту України у 18-річному віці.

Вона служила зв’язківицею на Херсонському напрямку. 10 лютого 2023 року життя дівчини кардинально змінилося: внаслідок ворожого обстрілу вона зазнала важкого поранення й втратила ногу.