Такого не очікував ніхто: Калініна провалила гру, проте готується до прориву у світовому рейтингу

Ангеліна Калініна завершила виступи на престижних ґрунтових змаганнях серії WTA 1000 в Іспанії. Українська тенісистка у двох сетах поступилася титулованій японці Наомі Осаці на стадії 1/16 фіналу.

Тріумфальне повернення в топ-100 та фіаско проти фаворитки

Попри поразку в третьому раунді Mutua Madrid Open, для Ангеліни Калініної іспанський "тисячник" став знаковим етапом сезону.

Завдяки успішному проходженню кваліфікації та двом звитягам в основній сітці, українка забезпечила собі повернення до першої сотні світового рейтингу.

Востаннє Ангеліна перебувала у топ-100 WTA ще в червні минулого року.

На шляху до третього кола Калініна продемонструвала вражаючу форму, здолавши Марі Бузкову - це була її найбільш статусна перемога за останні 16 місяців.

Однак у поєдинку проти чотириразової чемпіонки Grand Slam Наомі Осаки аргументів у нашої спортсменки виявилося замало.

Хід протистояння: домінування Осаки

Дебютна зустріч тенісисток на офіційному рівні тривала 1 годину 15 хвилин. Японська зірка від самого початку захопила ініціативу, скориставшись перевагою у потужності ударів.

Перша партія: Осака стартувала з агресивного ривка, вигравши чотири гейми поспіль. Калініна змогла розмочити рахунок, але сет завершився розгромними 6:1 на користь суперниці.

Друга партія: Боротьба стала запеклішою. Ключовим моментом став дев'ятий гейм за рахунку 5:3 на користь японки. Попри те, що українка мала шість шансів реалізувати "більше", а Осака змарнувала чотири матчпойнти, остання все ж дотиснула Ангеліну - 6:3.

Статистика матчу зафіксувала по 1 ейсу в активі кожної гравчині, проте Осака була значно ефективнішою на прийомі, реалізувавши 6 брейк-пойнтів проти 2 у Калініної.

Хто залишився з українок у Мадриді

Після вильоту Ангеліни Калініної, а також раніших поразок Еліни Світоліної, Юлії Стародубцевої та Дарії Снігур, єдиною представницею України в одиночному розряді залишається Марта Костюк.

Вже 26 квітня Костюк змагатиметься за вихід до наступного етапу з п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою.

Своєю чергою Наомі Осака в 1/8 фіналу зустрінеться з лідеркою посіву Аріною Сабалєнкою.