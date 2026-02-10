Такого не було 16 років: українка Туницька приголомшила результатом на Олімпіаді
На зимових Іграх-2026 завершилися жіночі змагання в одномісних санах. Юліанна Туницька продемонструвала найкращий результат України за останні 16 років, а золото виборола представниця Німеччини Юлія Таубіц.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.
Читайте: Як українці з тріском провали кваліфікацію лижного спринту на Олімпіаді
Прогрес українок на олімпійській трасі
Україну в цій дисципліні представляли дві санкарки - Юліанна Туницька та Олена Смага. За результатами першого дня змагань, що відбувся 9 лютого, українки посідали 16-те та 18-те місця.
У фінальній частині турніру нашим атлеткам не вдалося втримати ці позиції: обидві втратили по два пункти у загальному заліку.
Юліанна Туницька фінішувала на підсумковому 18-му місці. Попри втрату позицій, у заключному заїзді вона показала свій піковий результат - 53.600 секунди.
Олена Смага завершила Олімпіаду на 20-му рядку, а її найшвидшою спробою залишився дебютний заїзд (53.619 секунди).
Найкращий результат за 16 років
Виступ Туницької став знаковим для національної збірної. 18-те місце Юліанни - це найвищий показник України у жіночих одиночних санах, починаючи з Ванкувера-2010 (тоді Наталія Якушенко стала 11-ю).
Також спортсменка перевершила власний успіх Пекіна-2022, де вона була 21-ю.
Розподіл медалей та переможниця
Олімпійською чемпіонкою стала німкеня Юлія Таубіц, яка впевнено лідирувала протягом усіх змагань.
Для неї це перша золота нагорода такого рівня в кар'єрі. Срібло виборола латвійка Еліна Бота, а бронзову медаль здобула представниця США Ешлі Фаркугарсон.
Олімпійські ігри-2026. Санний спорт. Жінки (одиночки):
-
Юлія Таубіц (Німеччина) - 3:30.625 хвилини
-
Еліна Бота (Латвія) +0.918
-
Ешлі Фаркугарсон (США) +0.957
...
- 18. Юліанна Туницька (Україна) +4.198
- 20. Олена Смага (Україна) +5.063
Раніше ми повідомили, що МОК подає сигнали про повернення росіян.