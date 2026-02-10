ua en ru
Ср, 11 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Такого не було 16 років: українка Туницька приголомшила результатом на Олімпіаді

Вівторок 10 лютого 2026 20:41
UA EN RU
Такого не було 16 років: українка Туницька приголомшила результатом на Олімпіаді Юліанна Туницька (фото: instagram.com/olympic_team_ukraine)
Автор: Катерина Урсатій

На зимових Іграх-2026 завершилися жіночі змагання в одномісних санах. Юліанна Туницька продемонструвала найкращий результат України за останні 16 років, а золото виборола представниця Німеччини Юлія Таубіц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагань.

Читайте: Як українці з тріском провали кваліфікацію лижного спринту на Олімпіаді

Прогрес українок на олімпійській трасі

Україну в цій дисципліні представляли дві санкарки - Юліанна Туницька та Олена Смага. За результатами першого дня змагань, що відбувся 9 лютого, українки посідали 16-те та 18-те місця.

У фінальній частині турніру нашим атлеткам не вдалося втримати ці позиції: обидві втратили по два пункти у загальному заліку.

Юліанна Туницька фінішувала на підсумковому 18-му місці. Попри втрату позицій, у заключному заїзді вона показала свій піковий результат - 53.600 секунди.

Олена Смага завершила Олімпіаду на 20-му рядку, а її найшвидшою спробою залишився дебютний заїзд (53.619 секунди).

Найкращий результат за 16 років

Виступ Туницької став знаковим для національної збірної. 18-те місце Юліанни - це найвищий показник України у жіночих одиночних санах, починаючи з Ванкувера-2010 (тоді Наталія Якушенко стала 11-ю).

Також спортсменка перевершила власний успіх Пекіна-2022, де вона була 21-ю.

Розподіл медалей та переможниця

Олімпійською чемпіонкою стала німкеня Юлія Таубіц, яка впевнено лідирувала протягом усіх змагань.

Для неї це перша золота нагорода такого рівня в кар'єрі. Срібло виборола латвійка Еліна Бота, а бронзову медаль здобула представниця США Ешлі Фаркугарсон.

Олімпійські ігри-2026. Санний спорт. Жінки (одиночки):

  1. Юлія Таубіц (Німеччина) - 3:30.625 хвилини

  2. Еліна Бота (Латвія) +0.918

  3. Ешлі Фаркугарсон (США) +0.957

...

  • 18. Юліанна Туницька (Україна) +4.198
  • 20. Олена Смага (Україна) +5.063

Раніше ми повідомили, що МОК подає сигнали про повернення росіян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
Новини
Найкращі у світі? На що насправді здатні 250 літаків Gripen та Rafale, які хоче Україна
Найкращі у світі? На що насправді здатні 250 літаків Gripen та Rafale, які хоче Україна
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ