Такого не бачили десятиліттями: ПСЖ та "Баварія" створили футбольну аномалію з 9 голами в ЛЧ

Хід протистояння: від переваги мюнхенців до домінування Парижа

Старт поєдинку залишився за гостями. На 17-й хвилині Луїс Діас заробив пенальті після фолу Вілліана Пачо, а Гаррі Кейн чітко реалізував одинадцятиметровий.

Проте господарі поля відповіли миттєво. Хвіча Кварацхелія відновив паритет після передачі Дезіре Дуе, а згодом Жуан Невеш вивів парижан уперед, замкнувши навіс Усмана Дембеле з кутового.

Перед перервою команди встигли обмінятися голами ще двічі.

Майкл Олісе завершив позиційну атаку мюнхенців точним ударом, але на доданих хвилинах першого тайму Дембеле знову вивів ПСЖ уперед, реалізувавши пенальті за гру рукою захисника німецького клубу.

Дублі зірок та вольова спроба "Баварії"

Друга половина зустрічі розпочалася під диктовку підопічних ПСЖ.

Протягом двох хвилин господарі фактично зняли питання про переможця: спочатку Кварацхелія оформив дубль з пасу Ашрафа Хакімі, а згодом і Дембеле записав на свій рахунок другий м'яч у грі, зробивши рахунок 5:2.

"Баварія" спромоглася на камбек у середині тайму. Дайот Упамекано вдало зіграв головою після штрафного від Йозуа Кімміха, а за кілька хвилин Луїс Діас скоротив відставання до мінімуму.

Попри фінальний тиск мюнхенців, матч завершився з рахунком 5:4 на користь чинних володарів трофея.

Історичний статус та дата реваншу

Ця гра офіційно стала найрезультативнішим півфіналом в історії турніру. Долю путівки у фінал команди вирішать у Мюнхені.

Матч-відповідь заплановано на середу, 6 травня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.