"Такий баг": Катерина Павленко чесно сказала, що думає про материнство

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко поділилася своїм ставленням до материнства. Вона чесно зізналася, що не бачить себе в ролі мами та пояснила чому.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю співачки Славі Дьоміну.
Артистка зізналася, що ніколи не мріяла стати мамою й не відчувала такого бажання.
"Я не скажу, що я прям чайлдфрі, але бажання мати дитину в мене досі не виникало. Жодного разу в житті не було думки. Я не уявляю себе мамою", - чесно розповіла артистка.
За словами Катерини, її дратують запитання про дітей, адже вона вважає це особистим вибором.
"Такий в мене баг чи особливість - не знаю. Ми живемо в суспільстві, в якому, якщо в тебе немає квартири чи дитини, то ти якийсь не такий", - зазначила співачка.
Вона зізналася, що її "парить", коли питають, чому немає дітей.
"Я нічого не відповідаю. Люди, з якими я спілкуюсь, таких питань не ставлять. Це мій вибір. Це моє життя", - підсумувала зірка "Євробачення".
Зараз співачці 37 років. Вона зосереджена на творчості та мріє реалізувати власні музичні ідеї.
Нині вона займається розвитком власного проєкту Monokate. Нещодавно випустила мініальбом у форматі, про який давно мріяла, а тепер планує записати повноцінну платівку, видати її на вінілі та вирушити у тур.
Зірка прославилася участю у гурті Go_A, який представляв Україну на "Євробаченні-2021". Тоді колектив посів 5 місце в міжнародному конкурсі з піснею "Шум".
Раніше Павленко чесно зізналася, чому гурт припинив концертну діяльність.
