Таблиця коефіцієнтів УЄФА: мінус конкурент для України

Румунія згорнула євросезон

Важливим нюансом тижня стала ситуація з Румунією – одним із ключових конкурентів України. Жоден румунський клуб не зумів пробитися до плей-офф євротурнірів, тож країна завершила сезон, додавши лише 0,25 бала за нічию ФКСБ в останньому турі ЛЄ.

Загальний показник Румунії за п'ятирічний цикл становить 25,250 бала. Україна поступається їй на 0,838 бала – це відставання теоретично можна скоротити вже у першому весняному раунді. Для цього достатньо мінімум нічиєї та перемоги від донецького "Шахтаря".

Хто з конкурентів залишаються у грі

Інші країни-конкуренти України продовжують єврокубкову кампанію навесні, однак суттєвих бонусів не отримали, тож не змогли ні серйозно скоротити відставання, ні значно збільшити перевагу.

Болгарія за підсумками тижня додала 0,5 ігрового бала та 0,187 бонуса, але її відставання від України залишається значним – майже чотири бали. Загрози з цього боку наразі немає.

Скоротив дистанцію Азербайджан, який отримав 0,187 бонусного бала за вихід "Карабаха" до плей-офф ЛЧ. Втім, перевага України над цією асоціацією становить 1,475 бала і вважається відносно безпечною. До того ж у "Карабаха" попереду складні матчі у Лізі чемпіонів.

Сербія цього тижня відірвалася від України на 0,563 бала. Країна має активного учасника ЛЄ – "Црвену Звезду", тож ключовим фактором може стати жеребкування плей-офф.

Угорщина також зберігає одного представника в ЛЄ ("Ференцварош") і за рахунок бонусів збільшила відрив ще на 0,125 бала. У полі зору залишається й Хорватія – вона має одразу два клуби у плей-офф ("Динамо" Загреб та "Рієка") і перевагу над Україною у 2,119 бала. Наздогнати її буде складно, але боротьба триває.

Україна чекає на весну

Наприкінці лютого конкуренти України розпочнуть матчі плей-офф ЛЧ і ЛЄ.

Єдиний представник України – "Шахтар" повернеться до єврокубків лише у березні. Він зіграє в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Що визначає таблиця коефіцієнтів

Нагадаємо, підсумкова таблиця коефіцієнтів УЄФА в поточному сезоні визначатиме єврокубкове представництво країн у сезоні-2027/28.

Кожна позиція може мати ключове значення для кількості команд та стадій, з яких вони стартуватимуть у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.